Концерт Юрия Карпова, выставка оживающих фото и «Первый учитель». Куда сходить бесплатно в Самаре в выходные

В областной юношеской библиотеке часто проходят интересные встречи и мастер-классы
Отсутствие денег - не повод оставаться без культурной программы в наступающие выходные. К тому же, пришла настоящая зима и долго на улице не погуляешь. Рассказываем, куда сходить бесплатно в Самаре в эти выходные 18-20 ноября 2022 года.
Выставка «В гостях у сказки»
Когда: до 22 ноября, 09.00-18.00
Где: Самарский областная библиотека молодежи (пр, Ленина 14)
Экспонаты выставки «В гостях у сказки» (0+) — иллюстрации к сказкам народов мира в разных живописных и графических техниках. Все работы созданы эксклюзивно к выставке. Авторы иллюстраций - участники Художественной мастерской, работающей на базе библиотеки для молодежи.
Серия концертов к 12-летию Самарского музучилища им. Шаталова
Когда: 19 ноября, 17.00
Где: Самарское музыкальное училище им. Шаталова (ул. Куйбышева, 102, вход со двора)
Юбилей школы искусств отметят серией бесплатных концертов. В эту субботу актовый зал музыкального училища приглашает на концерт дирижерско-хорового отделения (0+).
Показ фильма «Первый учитель»
Когда: 19 ноября, 18.00
Где: Исторический парк «Россия - моя история» (ул. Красноармейская, 131, ТРЦ «Гудок»)
В Историческом парке продолжается ретроспектива режиссера Андрея Кончаловского к его 85-летию. В эту субботу бесплатно смотрим драму «Первый учитель» (12+), снятую по одноименному роману Чингиза Айтматова.
Встреча к юбилею Виктора Цоя
Когда: 19 ноября, 16.00
Где: Самарский областная библиотека молодежи (пр, Ленина 14)
Интересное мероприятие для поклонников группы «Кино». Гости встречи (12+) - фотограф Ленинградского Рок-клуба Наташа Васильева-Халл и музыкант клуба-музея «Камчатка» Василилий Игнатьев. В программе мероприятия заявлены слайд-шоу фотосессий с группой «Кино» и Виктором Цоем, презентация нового календаря «Виктор Цой Кино 2023», автограф-сессия.
Мастер-класс по игре в го
Когда: 19 ноября, 15.00
Где: Самарская научная областная универсальная библиотека (пр. Ленина, 14а)
Если хочется научиться играть во что-то особенное, то добро пожаловать в областную библиотеку на мастер-класс по игре в го. Го - древнекитайская логическая игра с глубоким стратегическим содержанием.
Концерт Юрия Карпова
Когда: 19 ноября, 17.00
Где: Самарская научная областная универсальная библиотека (пр. Ленина, 14а)
В галерее «Новое пространство» (на первом этаже библиотеки) пройдет юбилейный концерт «Собираю друзей» (6+) лауреата Грушинского фестиваля, барда, поэта и писателя Юрия Карпова.
Выставка оживающих фотографий
Когда: до 31 декабря, 10.00
Где: ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105)
В арт-фойе кинотеатра представлена выставка «Мастера Анимационного Искусства» (6+) — 45 портретов лучших режиссеров, сценаристов и художников, находящихся в волшебном процессе создания мультфильмов. Информацию об авторе в деталях можно узнать с помощью QR-кода под отографией. Выставка приурочена к 110-летию российской анимации
Органная музыка
Когда: 20 ноября, 10.00
Где: Евангелическо-Лютеранская церковь (ул. Куйбышева, 115/117)
Если вы встаете в воскресенье рано, да еще и любите орган, тогда самарская кирха ждет вас на богослужение. Во время него звучит орган. Послушать его также можно и в будни - по средам, в 19.00.