Сахарный диабет 2 типа – это на 100% результат образа жизни

Несмотря на все достижения современной медицины и достаточно развитую систему выявления, заболеваемость сахарным диабетом растет пугающими темпами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на все достижения современной медицины и достаточно развитую систему выявления, заболеваемость сахарным диабетом растет пугающими темпами. К началу 2022 года в мире насчитывалось только зарегистрированных 500 млн случаев. Ежегодный прирост составляет 10%, а каждые 12-15 лет количество больных удваивается. Самарская область входит в десятку «лидеров» по диабету в России: 122 тысячи больных и ежегодный прирост 2100-2200 новых случаев. Болезнь поражает жизненно важные органы: глаза, почки, сердце, сосуды, нервные окончания, сильно снижает качество жизни и входит в тройку смертельных. Кто в зоне риска по сахарному диабету, как его выявить и, самое главное – как предотвратить, обсудили эксперты в медиацентре «КП».

Эксперты утверждают: ЗОЖ может предотвратить диабет 2 типа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сладко едим – диабет растим

Есть две разновидности этого заболевания: 1 и 2 тип. Первый тип развивается чаще всего в юном и молодом возрасте из-за деструкции бета-клеток поджелудочной железы: они просто перестают вырабатывать инсулин. По словам главного внештатного специалиста по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врача-эндокринолога специализированного центра Клиник СамГМУ Светланы Манцаговой, заболевание стартует остро: сильная жажда, учащенные походы в туалет, большая потеря веса, слабость, в ряде случаев – потеря сознания. Причины диабета 1 типа ученые до сих пор не раскрыли. Но замечено, что «спусковым механизмом» может быть острая вирусная инфекция, включая коронавирус.

Сахарный диабет 1 типа составляет около 5% этой патологии. В 95% развивается диабет 2 типа, когда инсулин в организме вырабатывается, но у тканей снижается чувствительность к нему, и организм его «не видит». Эта разновидность болезни чаще всего бывает у взрослых людей с избыточной массой тела. Проявляется схожими симптомами, только вместо похудения масса тела, наоборот, растет.

- Сахарный диабет 2 типа можно называть болезнью цивилизации. Современный образ жизни во многом провоцирует нарушение обмена веществ и толерантности тканей к глюкозе из-за неправильного питания с избытком быстрых углеводов и недостатком клетчатки и тотальной гиподинамии, - рассказал главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Александр Муравец.

Заметим: еще 30-40 лет назад конфеты мы ели по праздникам, сладкие газировки были редкостью, и в булочную наши люди на такси не ездили. Получается, мы расплачиваемся за сладкий и слишком комфортный образ жизни, который для многих является признаком достатка и успеха.

Сходите к врачу

Если старт сахарного диабета 1 типа, по словам врачей, сложно пропустить, то заболевание 2 типа примерно в половине случаев протекает в стертой форме. В ряде случаев оно выявляется только при сдаче анализов.

- Примерно в 5% случаев при прохождении бесплатной диспансеризации у пациентов обнаруживают повышенное содержание глюкозы - более 6 ммоль/мл из венозной крови. В этом случае пациента направляют на второй этап диспансеризации, где проводится углубленное обследование. У многих после этого снимают подозрение на диабет, но тем не менее эти исследования очень важны для выявления новых случаев болезни, - делится Александр Муравец

Сегодня в Самарской губернии есть две основных скрининговых системы: диспансеризации по месту жительства по ОМС и обследование в центрах здоровья без привязки к месту регистрации. Обе системы бесплатны, доступны и позволяют адекватно оценить риски сахарного диабета, либо выявить его на ранней стадии.

В Самарской области также регулярно проводится множество профилактических акций по этому заболеванию, включающие в себя скрининговые обследования населения в центрах здоровья, мастер-классы по правильному питанию, физической активности и самоконтролю. Но дойти до врача и заняться профилактикой диабета можете только вы сами. Позаботьтесь о себе!

Советы врачей по профилактике диабета 2 типа

Питание:

- ограничение «быстрых» углеводов: сахара, меда, варенья, кондитерских изделий, сладких газированных напитков. Относительно безопасные сладости: пастила, мармелад, сухофрукты.

- увеличение в рационе доли свежих овощей и клетчатки, чистой воды, качественного белка;

- питание без перекусов, 3-4 раза в день полноценными порциями.

Движение: минимум 150 минут физической активности в неделю. Это 5 подходов по 30 минут. Тренировки менее 30 минут не успевают запустить желательные метаболические изменения.

Регулярная физическая нагрузка позволяет снижать риск внезапной смерти, ведет к снижению веса и профилактике сахарного диабета, и даже снижает риск развития рака молочной железы и кишечника.