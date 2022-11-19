Пять выставок в Самаре, на которые нужно непременно сходить в эти выходные

Самарцы смогут увидеть фотографии красивых мест планеты с космической высоты и самобытную графику / Фото: www.culture.ru

В выходные самое время сходить на выставку. Если вам не хочется тратить вечер на что-то рядовое и банальное, то мы подготовили для вас подборку из 5 выставок в Самаре, на которые действительно стоит сходить и не зевать от скуки.

Реклама Ар-нуво

Где: Музей модерна (ул. Красноармейская, 16)

Билет: 150-250 рублей

На выставке «Реклама Ар-нуво» (12+) представлено более 80 афиш и плакатов Франции, Бельгии и Голландии. Посетители погрузятся в прекрасный мир ведущих мастеров ар-нуво – Альфонса Мухи, Эжена Грассе, Анри Тулуз-Лотрека, Жизбера Комба, Огюста Доннэ и других.

Почему стоит сходить: это не тривиальная, не скучная выставка. Афиши более просты и понятны, чем, например, картины. К тому же впервые в Самаре.

Выставка скриншотов «Вытесненные воспоминания»

Где: галерея «Виктория» (ул. Некрасовская, 2)

Билет: 100-200 рублей

Выставка «Вытесненные воспоминания» (12+) — это публичный дневник модного московского художника Игоря Самолета, в котором он с помощью скриншотов своей повседневной виртуальной жизни пытается запечатлеть нашу современность, которая все больше походит на «исторические времена».

Почему стоит сходить: суперсовременно, свежо, актуально и понятно любому молодому человеку, который живет в интернете.

Выставка самобытной графики «За гранью вменяемости»

Где: галерея «Новое пространство», локация «Открытое пространство» (пр. Ленина, 14а)

До 20 ноября в Самарской областной научной библиотеке работает выставка сногсшибательной самобытной графики «За гранью вменяемости» молодого художника, творящего под псевдонимом Neramozus. Его работы похожи на то, что создавали их люди с различными психическими проблемами, и это-то и привлекает к ним внимание.

Почему стоит сходить: психоделично, любопытно и если надоело все традиционное и понятное.

Интерактивная выставка роботов

Где: ТЦ «Эль Рио» (Московское шоссе, 205)

Билет: от 499 руб.

Если хочется не искусства, а техники, то всей семьей можно пойти посмотреть на роботов. На выставке «Фестиваль роботов» (0+) представлены последние модели с выставок в Лас-Вегасе, Пекине, Берлине, Милане и Токио. Каждые полчаса - технопредставления. Так, например, робот-актер Теспиан разыгрывает сценки из фильмов, а робот-пес сделает кувырок и сальто.

Почему стоит сходить: некоторые экспонаты в России выставлены впервые. Весело и познавательно будет и детям, и взрослым. А если вам одиноко, можете пообщаться с роботами.

Выставка фотографий красивых мест планеты с космической высоты

Где: железнодорожный вокзал Самары

Билет: бесплатно

Музей «Самара Космическая» совместно с железнодорожным вокзалом представляют выставку «Аист 2Д: самарский взгляд из космоса» (0+). Это уникальные снимки, выполненные космическим аппаратом «Аист-2Д», разработанным РКЦ «Прогресс».

Все фото сделаны с высоты более 400 км. Посетители увидят города и порта России, солнечную электростанцию в Китае, остров Мидл-Айленд у побережья Австралии и другие удивительные точки нашей планеты.

Почему стоит сходить: обычные фотографии географических объектов никогда не передадут всей их красоты и величия, а космический аппарат вполне с этим справляется. К тому же, вход свободный.