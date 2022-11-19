В Самарской области две красавицы-полицейские в отпуске помогли задержать преступника

Девушек наградили за решительность и внимательность Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области наградили двух красавиц-полицейских, которые, находясь в отпуске, помогли задержать преступника. Девушки выследили вора, похитившего сотовый телефон у посетительницы пекарни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Обворовал невнимательную девушку

В случилось в конце октября 2022 года на улице Дмитрия Донского в поселке Придорожный. 27-летняя местная жительница оставила на прилавке пекарни свой смартфон. Этим поспешил воспользоваться воришка. Он похитил гаджет и покинул заведение. Никто, кроме камер видеонаблюдения, не заметил маневра. Девушка думала, что просто потеряла смартфон, пока правоохранители не просмотрели записи.

Красавицы-полицейские случайно узнали о краже, зайдя в пекарню Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На следующий день в пекарню зашли сотрудницы ППС Волжского района сержант Кристина Гусева и младший сержант Кристина Дудаева. Девушки находились в очередном отпуске и поначалу даже не помышляли о поимке преступника. Сотрудница точки, зная, что они работают в полиции, рассказала о краже и назвала приметы похитителя.

Увидели вора в автобусе

На следующий день, прогуливаясь по поселку, девушки случайно повстречали того самого вора. Мужчина садился в маршрутный автобус. Полицейские решили проследить за ним и сели в тот же транспорт. Они сообщили, что преследуют предполагаемого преступника, участковому. Когда подозреваемый вышел на остановке, помогли задержать его.

— Злоумышленником оказался 24-летний молодой человек. Ранее судим не был. Он рассказал, что планировал сдать похищенный телефон в ломбард, но не успел — его задержали сотрудники полиции, — сообщили в облглавке.

Правоохранители нашли гаджет и вернули законной владелице. А в отношении парня возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Скоро он предстанет перед судом. Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку, — до 2 лет лишения свободы.

Награда за решительность и внимательность

Руководство ГУ МВД по Самарской области решило наградить Кристину Гусеву и Кристину Дудареву, благодаря которым удалось быстро поймать преступника. На этой неделе начальник главка генерал-лейтенант Игорь Иванов вручил девушкам почетные грамоты и денежные премии. Он отметил, что красавицы-полицейские доказали, что умеют грамотно действовать при любых обстоятельствах.

Начальник облглавка Игорь Иванов вручил сотрудницам почетные грамоты и премии Фото: ГУ МВД России по Самарской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал