«Хромал за мной по пятам и наступал на лыжи»: раненый дикий лис сам пришел к самарцу за помощью и нашел друга

Дикий лис сам пришел к сельчанину за помощью. Фото: скрин видео

В Самарской области местный житель спас дикого лиса от верной гибели. Животное серьезно пострадало и само обратилось к человеку за помощью. Позаботиться о диком лесном звере, реакцию которого не так-то просто предугадать, рискнул бы не каждый. Но Роман К. из села Зольное не колебался. И в результате между мужчиной и лисом зародилась настоящая дружба.

Лис был ранен

Рыжий красавец вышел к людям не просто так, а от безысходности.

- Живу я рядом с лесом и часто хожу гулять на лыжах, в тот день тропинки особенно замело. Ну, иду-иду я и чувствую тяжесть, будто мне кто-то на лыжи наступает. Как вы могли догадаться, там был лис, - рассказал Роман.

Первая реакция мужчины - опасение, мало ли он бешенный.

- Жалко, конечно, но сначала отпугнул его, все-таки дикий зверь. После прогулки, возвращался обратно, смотрю, он опять мне на «хвост» подсел. Тогда я поближе рассмотрел его. Животное, вроде, адекватное: не кидается, шерстка аккуратная, но лапа перебитая. Несчастный либо в капкан попал, либо подрался с кем-то.

Зверя нарекли необычным именем - Людвиг.

- Ко мне приехал друг, а лис как раз кормиться пришел. Товарищ поинтересовался есть ли у него имя, тогда и начали придумывать. Есть, вроде, пес по кличке Людвиг Ван Бетховен, ну мы и нарекли лиса Людвигом, - смеется Роман.

Людвиг весит совсем немного, но ест как взрослый человек. Фото: скрин видео

«Милашка, но дикий»

Людвиг находится на попечении Романа уже месяц. Благодаря его заботе, человек и лис стали настоящими друзьями.

- Было боязно прикармливать дикое животное, мало ли, приведет ко мне зомби-стаю. Но и прогнать раненого было тоже как-то не по-человечески. На свой страх и риск я решился ему помочь. Лапка постепенно восстанавливается. Он прихрамывает, но уже наступает на нее. Конечно, по-хорошему, Людвига бы врачу показать, но, сами понимаете, он - дикий зверь, да, он милашка, но дикий. Если попытаешься схватить - все равно цапнет. Не знаешь, что от него ожидать.

Рыжий хитрец уже прекрасно знает, где живет его спаситель и каждый день приходит трапезничать под калитку. Чтобы привлечь внимание мужчины, Людвиг тявкает и скребется в ворота.

- Кричит он как типичный лис, то есть резкими, короткими звуками. Тяф-тяф, какие-то резкие обрывки, - вспоминает Роман.

«Весит меньше ботинка, а едим наравне»

Прокормить еще один рот оказалось непростой задачей. Мало того, что нужно аккуратно выносить кушанья, так еще и порции не маленькие.

- Погладить его, как собаку, не получится - сразу же тяпнет. Кормить - одно, а погладить - уже совершенно другое, это не домашняя кошка. Если честно, лис жрет больше меня. Реально, он весит меньше моего ботинка, а едим с ним наравне. Я себе и ему одинаковые порции накладываю. Людвиг не привередливый, ест все - и макароны, и гречку, вообще все, что жена готовит. Если не голоден - все равно берет еду и закапывает где-то в сторонке, затем приходит опять клянчить, хитрюга.

«Пометил всю территорию»

Добрый волжанин не рассчитывает, что лис останется его другом и после выздоровления.

- В прошлом году ко мне тоже приходила лиса, но здоровая. Также не боялась, но была пакостницей: все время мне мусор растаскивала за двором. Пока холода были, я ее прикармливал, а как только потеплело - след простыл.

Предательство рыжей питомицы не помешало дружбе с Людвигом. Роман признается - лис напрямую благодарит своего спасителя.

- Один раз он пришел, а за ним увязался его друган какой-то. Когда я вышел за двор - Людвиг сразу на тарелку накинулся, а товарищ его в стороне сидел. Ну, я свое дело сделал, дверь закрыл и пусть хрямкают. Но, видимо, второй лис не был другом, и чтобы обозначить свою территорию: Людвиг пометил мне все двери, весь забор, в общем все, что за двором находилось. Он так показал, что это его территория. Впредь других лис у нас не появлялось. Охранник наш!

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