«Дети счастливы»: что произошло после концерта Хабиба 28 февраля в Самаре

На концерте певца в Самаре собрался полный зал. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

28 февраля в Самаре в зале ДК «Металлург» выступила звезда отечественного Ютуба, блогер и певец Хабиб. Рассказываем, что произошло после концерта Хабиба в Самаре 28 февраля 2023.

В своем телеграм-канале «Хабибка» артист показал на видео подарки, которые ему вручили во время и после концерта. В основном это сладости, игрушки, цветы, сувениры, рисунки, в том числе и несколько портретов самого Хабиба.

Исполнитель хита «Ягода малинка» также выложил короткое видео с нарезками самарского концерта. На нем хорошо видно, что в зале аншлаг.

В официальной фан-группе ВКонтакте самарчанки уже поблагодарили Хабиба за концерт.

- Счастливы дети, довольны родители. Концерт 28 февраля был крутой. Спасибо за эмоции! – написала одна из поклонниц певца Екатерина.

Самарчанка Алина Павлова написала там же, что жители нашего города впервые вживую услышали новую песню Хабиба «Ой, какая ты».

Следующий город, где пройдет концерт певца, – Ульяновск. Выступление запланировано на 1 марта 2023.