«Упростить дорожное движение нельзя!»: эксперт объяснил, почему в Самаре нет единых правил на «кольцах»

Въезды на круговое движение в Самаре обустроены по-разному Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 марта 2023 года в правила дорожного движения вносится новая формулировка, касающаяся правил въезда на перекрестки с круговым движением. Эксперт рассказал «КП-Самара», меняется ли что-то для автолюбителей.

Что изменилось?

Новая формулировка пункта в ПДД выглядит теперь так:

«При въезде по дороге, не являющейся главной, на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку».

По сути, для автомобилистов ничего не меняется, просто чуть уточняется формулировка, чтобы не допустить юридических разночтений. Как и прежде, если нет специально установленных знаков приоритета, кольцо по умолчанию считается главным, и при въезде на него нужно уступить дорогу.

Самарские «кольца» - ловушка для неопытных

В отличие от Тольятти, где исторически много лет назад сложился принцип «кольцо — всегда главное», в Самаре очень много колец, на которых движение устроено по-разному.

Например, на пересечении проспекта Кирова и улицы Стара-Загоры, хотя оно внешне выглядит как кольцо, главная дорога — проспект Кирова. И в навигаторе при приближении к этому перекрестку вы вообще не услышите слов «круговое движение» и «съезд».

Еще более «весело» устроено движение около площади Мочалова на Металлурге. Там проспект Металлургов, будучи главной дорогой, пересекает подряд улицу Марии Авейде и улицу Елизарова, две проезжие части, разделенные бульваром, смыкаются в одну, а посередине всего этого великолепия — круглая клумба, вокруг которой также есть проезжая часть.

Этот участок — любимая «ловушка» экзаменаторов для сдающих на водительские права. Нужно различать требования «осуществить разворот в ближайшем разрешенном месте» (и тогда нужно развернуться вдоль клумбы, при этом уступить дорогу машинам, едущим по проспекту Металлургов) и «осуществить разворот на ближайшем перекрестке» (тогда нужно проехать 30 метров вперед до пересечения с улицей Елизарова и развернуться там, уступив дорогу последовательно двум перпендикулярным потокам).

Ни о каком принципе «кольцо — главное» в этих случаях нет и речи.

Сбивает с толку неопытных автолюбителей и кольцо на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Если вы движетесь по проспекту Кирова, то зеленый сигнал светофора перед самым кольцом не освобождает вас от необходимости уступить дорогу при въезде на само кольцо, так как здесь главное — Московское шоссе.

«Проще» - не значит «безопаснее»

Оправдано ли такое разнообразие на самарских «кольцах», или нужно стремиться к унификации, как на тольяттинских дорогах? По просьбе «КП-Самара» ситуацию прокомментировал член Всероссийского общества автомобилистов, преподаватель автошколы «Самарский областной учебный комбинат» с многолетним стажем Евгений Белоусов.

- Принцип обустройства движения на «кольцах» в Самаре сложился исторически и продиктован дорожной ситуацией на конкретных дорогах. Мне не кажется, что в нашгем городе есть «кольца», обустроенные «не по делу». Унификация — с одной стороны, это хорошо. А с другой — она расслабляет автомобилистов и отучает смотреть на дорожные знаки. Сколько было аварий, когда люди из Тольятти приезжали в Самару и «по привычке» неслись по любому кольцу, считая его главным? Кроме того, в условиях непогоды и плохой видимости автомобилист может просто не распознать пересекающую дорогу как кольцо. Поэтому, конечно же, водитель в первую очередь должен смотреть на дорожные знаки и ориентироваться по ним, а не ездить «по привычке», - считает эксперт.

По мнению Евгения Белоусова, «проще» на дорогах не значит «безопаснее».

- Сейчас основную массу на дорогах составляют автолюбители. Интересы водителей-профессионалов учитываются все меньше, потому что голоса любителей звучат громче. И все чаще в угоду непрофессиональному большинству звучат призывы «упростить» правила движения. Но дорожное движение нельзя упростить! Так называемое «упрощение» - это самообман и обман других! Например, есть те, кто предпочитает «автомат» «механике», потому что на нем проще ездить, а значит, якобы безопаснее. По факту же освободившуюся руку многие используют, чтобы тут же занять ее телефоном, и опасность движения от этого возрастает в разы, - объясняет ситуацию автоинструктор.

Как считает профессионал, важнее не юридические формулировки нововведений, а принцип вождения.

- Когда мы говорим о круговом движении, большинство автолюбителей интересует только очередность въезда на кольцо. А о дальнейшем маневрировании никто рассуждать уже не берется. И многие при этом руководствуются заблуждениями. Например, главным приоритетом для многих автолюбителей почему-то является скорость движения. Мол, въехав на кольцо, я должен понестись по нему как можно быстрее, чтобы тем самым быстрее освободить его для других участников движения. Но на самом деле, когда ты едешь с большой скоростью, ты препятствуешь въезду на кольцо другим автомобилям! Так что нужно говорить не об «упрощении правил», а о более тщательном их изучении и соблюдении, - уверен Евгений Белоусов.