Медицинский центр «Терос» стал призером конкурса «Клиника года-2022»

«Терос» уже шесть лет в лидерах клиник «За здоровый образ жизни». Фото: Евгения ЖЕВАК.

В конкурсе особо отмечают клиники, которые занимаются популяризацией здорового образа жизни. Постоянный участник номинации «За здоровый образ жизни» - медицинский центр «Терос». В этом году он стал призером конкурса. Центр работает уже 32 года и специализируется на помощи людям с алкогольной и табачной зависимостью, избыточным весом и ожирением, а с 2022 года – тем, кто имеет психосоматические заболевания.

Это хронические болезни, при которых пациенты пожизненно принимают лекарственные препараты для снятия симптомов. При этом заболевание может прогрессировать с годами.

- Я считаю, что такие заболевания должны лечить два врача. Во-первых, профильный врач, например, кардиолог, пульмонолог, гинеколог ит.д., который снимает симптоматику и сдерживает развитие болезни. И второй врач обязательно психотерапевт, который найдет психическую причину этой болезни, поможет пациенту ее осознать и решить. И тем самым заболевание, которое годами мучило человека, проходит, - рассказала генеральный директор медицинского центра «Терос» Светлана Ведяшкина.

При каких психосоматических заболеваниях оказывает помощь «Терос»:

- Сердечно-сосудистые патологии: гипертония, гипотония, ишемическая болезнь сердца, аритмия.

- Болезни ЖКТ: Язва желудка и 12-перстной кишки, язвенный колит, дискинезия желчных путей, гастрит, неспецифический язвенный колит.

- Кожные и аллергические проблемы: нейродермит, псориаз, экзема, атопический дерматит, бронхиальная астма и все виды аллергии.

- Гинекологические и акушерские болезни: психогенное бесплодие, психогенное невынашивание плода.

- Болезни щитовидной железы: гипотиреоз, тиреотоксикоз.

- Обменные нарушения, например, сахарный диабет 2 типа.

- А также ревматизм, мигрени и ряд других заболеваний.

Курс психологической коррекции составляет 1-2 месяца.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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ООО «Тольяттинский центр ментальной медицины и практической психологии «ТЕРОС»