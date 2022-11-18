Рециклинг в Самаре набирает обороты

Отходам место не в природе, а на перерабатывающих комплексах. Фото АО «КНПЗ»

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По данным экспертов, человечество производит ежегодно более двух миллиардов тонн твердых бытовых отходов. Потребление, как и количество людей, растет, и эта цифра грозит к 2050 году увеличиться почти вдвое - до 3,4 миллиарда тонн. Доля участия россиян в этом процессе - 60-70 миллионов тонн отходов в год. Хорошая новость в том, что большая часть мусора может пойти во вторичную переработку - то есть, в рециклинг.

О том, что проблема мусора - государственной важности, свидетельствует уделенное ему первостепенное место в нацпроекте «Экология». Отношение к вопросу видно и по Самарской области: за последние годы ликвидированы тысячи несанкционированных свалок, строятся мусоросортировочные станции, комплексы по переработке отходов. Самое главное - в самарских дворах появились специальные контейнеры для сбора пластика, и они используются по назначению. Люди стали сортировать свои отходы - вот что важно. Ведь именно население оставляет основную массу мусора. За нами никто не следит, никто не принуждает поступать правильно - каждый относится к планете в силу своей сознательности и ответственности. Со временем, конечно, экологический урок усвоит каждый. Кто-то позже, кто-то - например, работники предприятий, где полным ходом идет экологическое воспитание - раньше.

Не отходы, а сырье для переработки

Сотрудники Куйбышевского НПЗ стараются минимизировать экологический след и дома, и на работе. В обращении с отходами здесь руководствуются принципом трех R (reduce, reuse, recycle) - «потребляй меньше, используй повторно, а что нельзя, то перерабатывай».

Заводчане понимают - не каждый элемент таблицы Менделеева полезен природе. Особенно трепетное отношение к воде - в свое личное время нефтепереработчики регулярно участвуют в акциях по очистке волжских берегов и родников. А на работе - реализуют масштабную инвестиционную программу, которая включена в региональную составляющую федерального проекта «Оздоровление Волги». Глобальная реконструкция очистных сооружений подразумевает внедрение самых передовых технологий по очистке воды с помощью инновационного оборудования.

Что касается не самых «производственных» отходов - пластика, бумаги, батареек - их сбор происходит в рамках непрекращающихся акций «Добрые крышечки», «Бумажный десант» и др. В этом году заводчане собрали 268 кг пластика и крышечек. Средства, вырученные от их сдачи в рамках проекта «Добрые крышечки, направлены в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для оказания адресной помощи. Объем собранных батареек составил 100 кг, а макулатуры - более 12 тонн. За два последних года заводчане сдали на переработку почти 30 тонн вторсырья.

- На заводе внедрена система раздельного сбора отходов, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды АО «КНПЗ» Анна Ильина. - Специально оборудованные площадки позволяют сортировать коммунальные и промышленные отходы по классам. Мы собираем и передаем на переработку вышедшую из строя оргтехнику, автомобильные шины, металлолом, макулатуру, ПЭТ-отходы. Работает на снижение воздействия на окружающую среду и модернизация - все проекты в первую очередь проходят экологическую экспертизу, и только после подтверждения безопасности технологий начинается реализация мероприятий.

Неудивительно, что дату 15 ноября - Всемирный день рециклинга - на предприятии знают. Заводчане не только сами ответственно относятся к окружающей среде, но и воспитывают такое отношение в детях Куйбышевского района: сотрудники предприятия регулярно проводят экологические уроки в школах и привлекают ребят к своим «зеленым» акциям.

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