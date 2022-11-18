Вторичным сырьем может стать не только макулатура

Маленьких новокуйбышевцев обращению с отходами учат с детства.

Бережливость - условие выживания

15 ноября - Всемирный день рециклинга (вторичной переработки отходов). Дата взялась не с потолка: экологи всего мира бьют тревогу - треть ресурсов Земли утрачена из-за их нерационального использования. Бумага, казалось бы, вполне возобновляемый продукт. Но деревья растут медленно, а потребление наращивается гигантскими темпами - если не помочь природе, вскоре наши потомки будут видеть леса лишь в книжках и старинных кинофильмах. Что касается металла, то его и вовсе больше не становится - сколько есть, столько есть. Опустошили недра - и руда кончилась. Зато металл можно перерабатывать бесконечное количество раз - главное, не разбрасывать его по лесам и берегам рек (для которых это совсем не полезно), а бережно собирать и сдавать в рециклинг - снова и снова. Те, кто пережил пионерское прошлое, помнят, как ходили с одноклассниками по квартирам соседей, собирая макулатуру - пачки газет и журналов, исписанных тетрадок и блокнотов. Как тщательно обследовали окрестности в поисках ржавых запчастей и лодочных якорей, велосипедных рам и тяжеленных батарей отопления. Отряд, собравший самую огромную кучу металлолома, премировался поездкой по стране или посещением цирка, например. Предприятия не отставали от школьников: сдача металлолома была одним из важных элементов соцсоревнования. В ХХ веке переработка бумаги и металла была продиктована рациональным отношением к природным ресурсам. Сегодня рециклинг - вопрос дальнейшего качества жизни: загрязнение планеты отходами (к которым добавился пластик) грозит человечеству экологической катастрофой.

Нет больших и малых дел

Переработка отходов является важной частью экологической политики предприятий Самарской области. Цель самых ответственных - вторично использовать до 100% своих отходов. Ее достижение весьма затратно - ведь, вместо того чтобы вывезти отходы, стремятся дать им «вторую жизнь». Для этого модернизируют производство, строят новые мощности. Так, на Новокуйбышевском заводе масел и присадок еще в 2002 году на установке утилизации шламов (УУШ) внедрена технология получения добавки к топливу «Седиментал-Т» с последующим приготовлением товарной продукции - топлива нефтяного «Мазут-Т». Компонентами сырья для производства этой добавки служат нефтесодержащие отходы.

Ярким примером рециклинга служит сбор макулатуры, который из единичной акции перерос в одно из направлений природоохранной деятельности заводчан. Несколько раз в год коллектив сдает на переработку в специализированную организацию отходы бумаги и картона от делопроизводства - использованные блокноты, брошюры, коробки и папки. В этом, как и в прошлом, году с завода вывезли 2,5 тысячи макулатуры. На предприятии стремятся не собрать побольше бумаги, а снизить объем ее использования - делопроизводство и документооборот на НЗМП максимально переведены в электронный формат.

В заботе о природе маленьких дел нет. Заводчане ведут сбор пластиковых крышек и использованных батареек. В этом году на утилизацию отправили 31 кг отработанных батареек и 12 кг крышечек Сотрудники предприятия организуют экологические субботники на заводе и в городе, очищают от мусора территории прибрежных зон. Помогают природе сами и обучают бережному отношению к природным богатствам ребят: проводят открытые уроки в детских садах и начальных классах городских школ. Заводские активисты - частые гости в школе поселка Маяк: детям не только рассказывают о необходимости раздельного сбора мусора, но и учат превращать отходы из бумаги и пластика - в полезные вещи.

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