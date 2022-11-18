Любил оперетту и передавал лекарства тете: 10 фактов о самарской жизни режиссера Эльдара Рязанова

Вечный зритель - памятник возле дома Рязанова в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 ноября знаменитому земляку и создателю «Иронии судьбы» и «Служебного романа» Эльдару Рязанову исполнилось бы 95 лет. К юбилею любимого режиссера вспоминаем самарские факты его удивительной биографии.

1.

Родители будущего режиссера Софья Шустерман и Александр Рязанов познакомились в Самаре. 17-летняя выпускница торговой школы влюбилась в героя революции и советского разведчика, когда тот приехал лечиться в самарский госпиталь. Они поженились, а вскоре Александра отправили на службу в Персию. Через несколько лет после рождения первенца пара развелась.

2.

Софья Михайловна специально приехала в Самару, чтобы родить сына и пожить у сестры в комнате коммуналки на улице Фрунзе, 120. Эльдар Рязанов появился на свет 18 ноября 1927 года в роддоме на углу улиц Ленинской и Льва Толстого. Через месяц он с мамой уехал обратно в Москву.

3.

Во второй раз Рязанов приехал в Самару 13 лет спустя, в 1941 году, в эвакуацию. У него уже был маленький брат Миша. Здесь он пошел в седьмой класс в школу № 58 на Льва Толстого. Ныне там располагается корпус педагогического института. Его отчима Льва Коппа вскоре перевели сюда же. Он работал на одном из местных заводов. Семья ютилась все там же на Фрунзе, 120. В 1942 году они уехали в Нижний Тагиил, а потом в Москву.

4.

В период эвакуации 14-летний Эльдар часто ходил в филармонию, где в те годы располагался театр музыкальной комедии. Билеты тогда стояли дешево. Подросток много раз ходил на «Баядеру» и «Сильву» и вообще очень полюбил оперетту. Не раз он посещал и в Большой театр, который в эвакуации разместился в здании нынешнего театра оперы и балета. Рязанов считает, что эти культурные вылазки наложили отпечаток на его дальнейшую творческую биографию.

5.

В Самаре всю жизнь прожила любимая тетя режиссера - Женя. После эвакуации Рязанов не был в Самаре долгих 53 года, но всегда дистанционно помогал тете. Передавал лекарства и продукты поездом на Казанском вокзале.

6.

В 1995 году Рязанов приехал в Самару на фестиваль искусств. Тогда он вдоволь погулял по городу и заглянул в квартиру, в которой родился. Его родственники там уже не жили.

7.

В июне 1997 года Рязанов за полгода до срока отпраздновал свой 70-летний юбилей в самарской филармонии. Со сцены его поздравляли писатель Василий Аксенов, актер Семен Фарада и другие. Тогда же ему преподнесли в подарок выписку о его рождении из архива.

8.

В 2007 году в Самаре в кинотеатре «Художественный» Эльдар Рязанов представил свой новый фильм «Андерсен. Жизнь без любви».

9.

В 2012 году на привокзальной площади в Самаре установили памятник герою фильма Рязанова «Берегись автомобиля» Юрию Деточкину. Режиссер с супругой Эммой приехал на торжественное открытие скульптуры.

10.

В 2018 году на Фрунзе, 120, открылся музей Эльдара Рязанова. Годом ранее рядом устроили скверик его имени. Там была установлена скульптура режиссера. Бывшая комната коммуналки, в которой жили тетя Женя и маленький Рязанов, стала частью экспозиции музея. А на стене здания, где жил режиссер в детстве, телевизор - как памятный монумент с его именем.