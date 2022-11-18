От «Адмиралов» до «пазиков»: общественный транспорт Самары попал в топ-10 по России. Насколько это заслуженно?

В Самаре общественный транспорт радует не всех. Но в топы попадает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара заняла 8-е место в рейтинге российских городов по развитию и состоянию общественного транспорта. Повод ли это для гордости ли нужно стремиться к верхним строчкам. Корреспондент «КП - Самара» попробовал оценить реальное положение дел в самарском общественном транспорте по 10-балльной шкале.

Трамваи

Подвижной состав — 8

Маршрутная сеть — 8

Расписание — 5

В Самаре — очень разнообразный модельный ряд трамваев. Здесь и старые чешские «Татры», и вагоны из Белоруссии, Екатеринбурга, Усть-Катава. Последнее поступление подвижного состава в Самару было перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Городские власти обещают закупить еще 34 современных трамвая. Также есть идея реновировать на заводе в Екатеринбурге старенькие «Татры». При этом состояние чешских трамваев, несмотря на их возраст, почти идеальное — это очень заметно в сравнении со многими другими городами, где еще бегают «Татры».

Властям Самары удалось в 90-е и нулевые годы удержать трамвайную сеть от сокращений и ликвидации. За последние два-три десятка лет демонтирован только небольшой участок путей от улицы Пионерской до Хлебной площади, и его обещают восстановить после окончательной достройки Фрунзенского (Самарского) моста. Закрытие движения по улице Галактионовской также не навсегда — трамваи туда должны вернуться после введения в строй станции метро «Театральная».

В целом трамвайная сеть в областном центре функционирует исправно и во многих местах помогает горожанам «обгонять» автомобильные пробки. Еще бы трамваи ходили почаще!

В прошлом году губернатор Дмитрий Азаров озвучивал, что 40% вагонов не выходят в рейсы по причине нехватки водительских кадров. Но только ли с этим связаны неудовлетворительные интервалы на большинстве маршрутов?

Троллейбусы

Подвижной состав — 7

Маршрутная сеть — 5

Расписание - 3

В прошлом году произошел большой прорыв, когда специально под самый популярный маршрут (№ 4) закупили 22 новейших троллейбуса «Адмирал». Работающие на других маршрутах белорусские модели 321 и энгельсские «Мегаполисы» пока тоже в порядке. Откровенно старых троллейбусов в городе не так много, хотя они есть.

Из плохого: за постперестроечные годы практически уничтожено троллейбусное движение в историческом центре Самары. Полностью демонтирована контактная сеть вдоль набережных (за исключением никому не нужного короткого участка у речного вокзала). Маршрут № 6 выписывает по старому городу такие петли, что их в состоянии вытерпеть только люди с избытком свободного времени.

Специально ждать троллейбуса — чаще всего рулетка в любом месте города и в любое время. На маршруте № 15, который соединяет железнодорожный вокзал с Металлургом самым прямым путем, — интервалы могут превышать час. Даже у «образцово-показательной» «четверки» - регулярные провалы в движении.

Автобусы

Подвижной состав — 6

Маршрутная сеть — 7

Расписание - 5

Если б мы вели разговор только о МАЗах и ЛИАЗах, которых большинство, - за подвижной состав была бы твердая «восьмерка». Но «пазики» на периферии и даже на мегавостребованном 61-м маршруте — это стыд для города-миллионника.

Тут все очевидно связано с коммерческой составляющей. Маршруты, приносящие компании «СамараАвтоГаз» очевидную прибыль (34, 41, 67 и т. п.), ходят почти идеально. А маршруты, доставшиеся компании «в нагрузку», - зачастую фантомы. Они как бы есть, но по факту автобусов на них нет или почти нет. Люди ими пользуются только если случайно повезет.

Вообще, к «СамараАвтоГазу» у жителей областного центра больше всего нареканий все годы, что эта компания обслуживает муниципальные автобусные маршруты. Чего стоит только навязчивое желание руководителей САГ заставить входить всех пассажиров через передние двери. Очень много недовольства от горожан вызывают и ситуации, когда маршрут, проходящий через весь город, работает без кондуктора, и на каждой остановке тратится по несколько минут на обилечивание пассажиров водителем.

Метро

Подвижной состав — 9

Маршрутная сеть — 4

Расписание - 3

В самарском метро появились поезда из вагонов, прошедших капитальный ремонт. Да и старые в приличном состоянии, тут вопросов нет вообще.

Причина, по которой метро у нас не пользуется особой популярностью, давняя — неудачная трассировка. Введение в строй «Театральной», конечно, должно улучшить ситуацию, но нужно и остальные станции сделать более доступными, подведя к ним наземный транспорт и введя единый билет с возможностью пересадок.

Что точно станет лучше с продлением движения до «Театральной» - появится возможность сократить интервалы (сейчас это невозможно технически). 10+ минут между поездами — одна из главных причин, по которой многие не хотят пользоваться самарским метро.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Общественник, журналист, основатель паблика «Самарский метрополитен» Андрей Сазонов:

- Я думаю, Самара легко может войти и в топ-3 в таком рейтинге (Москву и Санкт-Петербург сами авторы исследования вынесли за скобки — там совсем другие возможности). Чтобы быть на первых позициях, надо развивать магистральные маршруты — пока этим критериям в Самаре соответствует только пара трамвайных трасс. Наверняка усилятся наши позиции в рейтинге с введением в строй станции метро «Театральная». И, я считаю, нужно наводить порядок с межмуниципальными «маршрутками», которые работают как им выгодно, плохо контролируются и забирают часть пассажиров у городского транспорта. Плюс интегрировать в городскую систему электропоезда.

СПРАВКА КП

Рейтинг составляла компания SIMETRA, занимающаяся моделированием транспортных систем. По сравнению с прошлогодним топом Самара сдвинулась с 7-й на 8-ю строчку. Составители рейтинга поменяли ряд критериев для нового исследования и значительно увеличили число городов-участников. Тольятти в этом рейтинге занял 69-е место.