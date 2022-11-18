«Фантазировали на репетициях»: режиссер раскрыл секрет спектакля «Ladies’ Night», который уже 20 лет идет в драмтеатре Самары

Спектаклю уже 20 лет с триумфом идет на самарской сцене. Фото: Александр Крылов

В Самарском драмтеатре показали юбилейный спектакль «Ladies’ Night» 18 ноября 2022. Постановка идет в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького уже 20 лет. В день юбилейного спектакля зрителей встречали актеры с охапками роз, и каждая дама получала цветок в подарок. А режиссер раскрыл секреты бешенной популярности легендарной постановки.

Перед юбилейным показом актеры дарили зрительницам цветы. Фото: драмтеатр

«Это была импровизация»

Пьеса «Ladies’ Night» была написана в далеком 1987 году Жаком Колларом, а одноименный спектакль «Ladies’ Night» (16+) впервые поставили на сцене самарского драмтеатра в ноябре 2002 года. Тогда инициатором постановки стал художественный руководитель и директор театра Вячеслав Гвоздков. Для этого он пригласил итальянского режиссера Паоло Эмилио Ланди.

- Я не знаю, в чем успех этого спектакля, если бы у меня была эта заветная секретная формула, я бы уже повторил ее и в других постановках, - признается Паоло Эмилио Ланди. – Может быть, все дело в том, что это спектаклю о вечном – о любви. Когда мы работали над ним, мне было 40 лет. Тогда мне очень много дали артисты, поделились своими чувствами. Я помню, что мы много фантазировали на репетициях. Да, это иногда было страшно, но зато именно в этом и была настоящая импровизация.

20 лет назад сюжет казался провокационным для академической сцены. Фото: Александр Крылов

«Было страшно выходить на сцену в откровенных нарядах»

Постановка стала для самарских зрителей настоящей сенсацией. Немудрено – ведь по сценарию в конце представления их ожидал мужской стриптиз. По сюжету несколько совершенно разных и по профессии, и по темпераменту мужчин встречаются вместе, чтобы танцевать стриптиз. Всем им необходимы деньги – кому-то чтобы сохранить семью, кому-то – чтобы порадовать любимую или сделать подарок ребенку. Ради этого они преодолевают все свои страхи и комплексы и решаются танцевать стриптиз.

Зрителей ждет много неожиданностей. Фото: Александр Крылов

- Спектаклю мы выпускали в послеперестроечный период, - вспоминает заслуженный артист России Владимир Гальченко, который на протяжении 16 лет исполнял роль Гарольда Николса. – И в том момент, конечно, были сомнения, соглашаться ли выйти на академическую сцену в столь откровенных нарядах. Однако в результате мы все же перебороли этот страх. Тогда было непростое время, и спектакль поднял важные темы. Сейчас постановка идет в обновленном формате, и мне приятно, что она продолжает радовать зрителей.

Некоторые актеры играют в спектакле уже много лет. Фото: Александр Крылов

20 лет собирает полный зал

В драмтеатре уверены: своим успехом «Ladies' Night» обязан потрясающей игре актеров. В первый состав артистов, которые играли в этом спектакле, вошли легенды самарского драмтеатра Александр Амелин, Владимир Гальченко, Алексей Фокин, Дмитрий Лебедев, Олег Белов, Юрий Катаев, Федор Степаненко, Анастасия Лебедева-Светлова, Виталий Жигалин и др. А роль Джанет Бурмайстер до сих пор играет народная артистка России Жанна Романенко. В общей сложности за 20 лет в постановке участвовало 45 артистов и 10 детей.

Постановка всегда собирает полные залы. Фото: Александр Крылов

- Этот уникальный спектакль уже 20 лет собирает полный зал, - говорит директор драмтеатра Сергей Филиппов. – Актеры стали настоящей командой, а те, кто уже не играет, тот передает свой опыт молодому поколению. Уверен, что с такой энергетикой спектакль будет долго оставаться востребованным.

В юбилейный показ 18 ноября 2022 зрители увидели обновленный спектакль «Ladies’ Night. 2.0. Перезагрузка». Сейчас в постановке задействованы Денис Евневич, Наталия Прокопенко, Надежда Попова, Сергей Видрашку, Иршат Байбиков, Владимир Морякин, Максим Горюшкин, Петр Жуйков, Жанна Романенко, Валентин Пономарев, Надежда Якимова, Сергей Маркелов, Алексей Егоршин, Артур Ягубов, Андрей Нецветаев, Алина Василенко, Любовь Анциборова, Владимир Сухов, Виолетта Шулакова и Михаил Ворошилов. А актеры из первого легендарного состава передают им опыт и секреты профессионального мастерства.