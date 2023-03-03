«Белая Z на груди у него»: самарчанки связали мини-Чебурашек для бойцов СВО

Вот такие Чебурашки отправились к самарским бойцам в зону СВО. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Жительницы села Шигоны Самарской области регулярно собирают посылочки для бойцов СВО. Продукты, предметы гигиены, теплая одежда отправляются в зону боевых действий и наглядно показывают заботу сельчан. А после выхода в кинопрокат фильма «Чебурашка» и его запрета на Украине милый ушастик стал новым символом поддержки российских бойцов. И к местным рукодельницам сразу пришла идея – передать бойцам небольшие сувениры, которые бы напоминали им о родном доме и согревала бы сердце душевным теплом.

«Чебурашка, как символ»

Одна из волонтеров проекта «Автопрогон Шигоны» Екатерина Ташлинцева признается журналисту «КП-Самара»: идея отправить бойцам СВО вязаных Чебурашек пришла спонтанно.

- У нас в Шигонском районе очень добрые люди, - говорит Екатерина. - Новость о сборах гумпомощи разлетелась быстро. Многие хотели помочь, и мы собрали целый фургон продовольствия. Помимо продуктов и вещей первой необходимости, мы все размышляли, что же такого передать ребятам, чтобы показать, как мы их поддерживаем. Идея с Чебурашками пришла за 5 дней до отъезда, максимально спонтанно. Я вспомнила, что моя знакомая, Евгения Кушнаренко, создает удивительные игрушки и предложила ей сотрудничество. Было решение связать именно Чебурашек, как символ, потому что в Украине их запретили, но мы же все выросли на этом мультфильме и очень любим этого персонажа.

«Связала одного и понеслось»

С Евгенией Екатерина знакома давно, поэтому на вопрос, кто сможет связать талисманы, волонтерка быстро нашла ответ.

- Я попробовала связать одного и понеслось. Получилось немного, всего 11 штучек, они маленькие с ладошку, но вот сколько успела, - рассказала Евгения Кушнаренко.

Евгения вязанием игрушек начала заниматься еще в 2019 году, поэтому на просьбу Екатерины согласилась не сомневаясь. Из ее рук вышли небольшие милые фигурки, у каждой – белая буква Z на груди.

- По времени вязались дольше, чем я могла бы. Они, вроде, маленькие, но в тоже время трудновато вывязывать мелким крючком. Я надеюсь, эти мини-ушастики будут оберегать наших мужчин, что они будут смотреть на них и чувствовать, как мы их поддерживаем.

Евгения Кушнаренко не останавливается на достигнутом и продолжает вязать новых ушастиков, чтобы в следующую поезду хватило всем.

- Мои близкие меня поддерживают, даже мой муж был в восторге и ждал, когда я свяжу ему талисманчик. На днях несколько Чебурашек отправятся в Московскую область, - рассказала Евгения

«Новая порция талисманов»

Из Макеевки волонтерская команда вернулась рано утром 2 марта. Команда побывала на месте трагедии, помянула погибших и подарила вязанные талисманы военным.

- Ребята наши все это время были без связи. Сообщение мы получили, только когда они въехали на территорию России. Сейчас все отсыпаются, поэтому мы ждем, чтобы их расспросить о поездке поподробнее. Единственное, знаю, что дорога для них была сложной, так как связи там нет и карты не работали, поэтому им приходилось исследовать местность самостоятельно, - поделилась Екатерина Ташлинцева.