«Бросается на маленьких детей»: свора собак облюбовала школьный двор в Самаре

Искать собак приехала команда «ФлагманВет». Это стационар для животных. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Полдень. Дети выходят из школы после уроков. Дорога домой превращается в настоящее испытание – школьный двор полон бездомных собак. Животные рычат, лают – всем своим видом собаки показывают, что это их территория. Дети боятся, что в один день свора на кого-то накинется.

«Бросаются на детей»

- Собак на территории школы никто не прикармливает, - уверяет Дмитрий Кузьмин, заведующий хозяйством самарской школы №116, которая находится на улице Гагарина. Именно ее территорию облюбовали животные.

По словам мужчины, животные проявляют агрессию именно к детям, взрослых игнорируют.

- Собаки не кидаются, но лают, - отмечает заведующий хозяйством. – В основном лают на детей, причем на маленьких. На меня реагируют спокойно, я подхожу – они убегают. Взрослых вообще не трогают.

Собаки во дворе школы – жильцы непостоянные. Сегодня они здесь, а завтра – в другом месте. Причем выбирают школьные дворы.

- Они кочуют от одной школы до другой, - уверяет Дмитрий Кузьмин.

Страдают от животных и жители соседних домов.

- Постоянно слышу лай, - рассказывает местная жительница Светлана Настина. - Мы с соседями не понимаем, откуда у нас такие стаи, потому что строек рядом нет. Боимся в первую очередь за детей, но и за себя, конечно, боязно.

Собаки приходят погреться

3 марта к школе №116 приехала команда помощи безнадзорным животным из стационара «ФлагманВет». На место они прибыли после жалобы администрации школы в департамент городского хозяйства. Вот только своры около школы специалисты не нашли – собаки ушли.

Команда территорию обследовала, изучила следы. Выяснилось, что свора состоит из пяти или более собак. Стала известна и причина, почему псы так облюбовали школьный двор – теплотрасса.

- Они приходят сюда погреться, - рассказал работник службы отлова.

Команда «ФлагманВет» уехала с пустыми руками, даже свежих следов не нашла, однако специалисты продолжат следить за школой. Когда собаки снова объявятся, за ними приедут.