Банковские тренды-2023: вклады в юанях, льготная ипотека и цифровизация

Один из трендов 2023 года станет льготная ипотека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2022 год стал для банковского сектора, как и для многих других отраслей, беспрецедентным. Столкнувшись с новыми вызовами, финансисты перестраивали свои модели и восстанавливали операционную деятельность. Все это дало свои плоды и год завершился для российских банков со знаком «плюс». Что ожидать банкирам и клиентам кредитных учреждений от года грядущего? Какие тенденции будут проявляться в 2023 году? Какими новыми продуктами и услугами будут удивлять банки? Все это обсудили на круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды».

Тренды-2023

Один из основных трендов финансовой отрасли, о которых говорили эксперты на круглом столе, - девалютизация сбережений. Он начался в прошлом году, когда, по данным ЦБ, вложения граждан в иностранные ценные бумаги снизились на 31% (до 1,2 трлн рублей), а валютные депозиты – на 43% (до 3,9 трлн рублей). Региональный директор дополнительного офиса «Самарский» ПСБ Виталий Белоцкий сообщил, что тренд на уход от недружественных валют будет актуален и в 2023 году.

- Доля финансовых операций с использованием валют дружественных стран растет. Наибольший интерес со стороны инвесторов наблюдается к юаню. И банки, соответственно, в работе с такими валютами видят для себя перспективную нишу, - отмечает Виталий Белоцкий. –ПСБ, например, первым в России запустил облигационный паевой фонд в юанях «Курс на Восток». Он позволяет клиентам диверсифицировать валютную корзину сбережений с минимальным уровнем риска, характерном для облигационных стратегий.

Управляющий Абсолют Банка в Самаре Алексей Ларгин отметил, что в условиях неопределенности граждане предпочитают открывать именно рублевые депозиты и эта тенденция сохранится как минимум до конца первой половины 2023 года. Такой вид вклада позволяет получать гарантированный доход.

Доходы населения продолжат рост - еще одна закономерность, которую можно выявить на основе результатов за 2022 год. В четвертом квартале прошлого года реальные доходы населения выросли на +0,4% г/г. На это повлияли такие факторы как значимое увеличение доходов от предпринимательства, снижение инфляции, индексация соцвыплат. Эта тенденция в 2023 году скажется на среднем чеке по ипотеке, уверены в Абсолют Банке. Здесь ожидают по этому показателю рост на 5-10%.

- Самый высокий чек – при покупке жилья в рамках «Семейной ипотеки» - 4,1 млн рублей. Как правило, заемщики выбирают большие 2-3-комнатные квартиры. По собственным программам банка (это вторичное жилье) средний чек – 3 млн рублей. Самый скромный чек оказался по Госпрограмме 2020-2023 – 2,7 млн рублей. В рамках этой программы заемщики чаще покупали однокомнатные квартиры и студии, - поделился статистикой банка Алексей Ларгин.

Эксперты обсудили перспективы банковского сектора в «Комосомльской правде» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году государственные инструменты поддержки также, как и в 2022 году будут играть большую роль в работе банковского сектора. Сегодня для предпринимателей по-прежнему актуальны две программы – это программа льготного кредитования и комбинированная программа Минэкономразвития и Центробанка.

- Работа с клиентами малого и среднего бизнеса – традиционно сильное направление ПСБ в Самарской области. Мы также являемся активным игроком в части реализации госпрограмм, только 2022 год прокредитовав самарский бизнес на сумму более 2 млрд рублей. В конце прошлого года у нас завершилась подготовка программы для льготного кредитования сельхозпредприятий, работа с которыми запланирована на этот год. Программа отличается упрощенной процедурой принятия решения по открытию лимита, максимальная сумма которого может достигать 350 млн рублей, меньшим числом документов при рассмотрении заявки и конкурентными ценами, - отметил Виталий Белоцкий.

Для граждан по-прежнему значимой поддержкой будет льготная ипотека.

- Среди госпрограмм у нас минимальная ставка по «ИТ-ипотеке». Но пока она не обрела массовую популярность из-за ряда ограничений сделки по ней единичны. Предпосылок для резких корректировок ставок по жилищным кредитам в ближайшие месяцы нет. Поэтому, если вопрос покупки квартиры актуален, то занимать выжидательную позицию не выгодно. Ведь цены, как показывает опыт последних лет только растут, - говорит Алексей Ларгин.

Цифровизация

В банковском секторе продолжится курс на цифровизацию.

Онлайн-продуктами активно пользуются в Росбанке.

- Уже сейчас мы видим, что клиенты банка все чаще предпочитают управлять финансами онлайн. Не выходя из дома, они вносят очередные платежи по кредитам, оплачивают услуги ЖКХ и мобильной связи, интернет и телефонию, штрафы ГИБДД без комиссии, бесплатно пополняют свои карты с карт других банков и совершают другие операции. Рост количества открытых цифровых карт в 2022 году составил около 35-40% относительно 2021 года. Порядка 46% срочных депозитов и 76% сберегательных счетов наши клиенты оформляют через цифровые каналы. Более половины кредитов мы выдаем онлайн, включая ипотеку, - говорит директор территориального офиса Росбанка в Самаре Екатерина Сажнева.

Член экспертного совета Банка России, руководитель комитета кредиты московской биржи Денис Хадеев отметил, что цифровизация наблюдается и в сфере страхования. Каждый самарец может опробовать на себе получение электронного полиса ОСАГО или КАСКО. Директор филиала ПАО «Группа Ренессанс Страхование» в Самаре Наталья Купрыш рассказала, как себя чувствует в целом страховой рынок.

- В прошлом году существенно просел автомобильный рынок, что сказалось на числе новых застрахованных лиц, однако объем страхования по КАСКО и ОСАГО наоборот вырос. Это связано с удорожанием страховок. Кроме того, выросло количество ввозимых из-за рубежа автомобилей. У страховых компаний появился новый продукт - предоставление гарантий по ним. Эта новая услуга уверена будет востребована и в 2023 году, - отмечает Наталья Купрыш.

О чем говорит бизнес

На круглом столе присутствовали представители бизнеса - основатель федеральной консалтинговой компании «Тендер Консалт» Рамиль Гизатуллин и основатель агентства «Spectiva» Оксана Сергеева. Они отметили, что российская банковская система в целом удобна для бизнеса. Цифровизация привела к тому, что многие банковские услуги можно получить за день. А то и в течение нескольких часов. Например, гарантии по госконтрактам от банков. Но это не повсеместная история. Предприниматели выразили надежду, что сфера будет развиваться и дальше, и все банковские продукты можно будет также получить в короткие сроки.