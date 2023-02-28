Где в Самаре окажут срочную помощь при болях в суставах

Травматолог-ортопед Игорь Плошкин за работой Фото: предоставлено ООО "Курорты Поволжье"

Большинство из нас к сорока годам имеет коленку и локоть, которые с точностью предсказывают погоду. Причиной тому служит обычная беспечность, ведь мало кто задумывается о том, что падение на льду по пути на работу, ушибленный на бегу локоть или неловко подвернутая нога могут обернуться хроническими проблемами с суставами. Если в молодости на это не обращаешь внимание, то в более зрелом возрасте подобные травмы, которые есть практически у всех, дают о себе знать.

Ситуацию усугубляет не только отсутствие времени заниматься своим здоровьем, но и невероятные очереди записи к специалистам.

Врачи рекомендуют не затягивать прием к врачу при проблемах с суставами. Ведь обращение на поздних сроках развития заболевания ведет к полному разрушению сустава, когда показана только операция.

В центре есть необходимое оборудование

- В медицинском центре Matrёshka Plaza на ул. Льва Толстого, 96 работают опытные ревматологи и травматологи-ортопеды. А весь март 2023 года действует акция на первый прием этих специалистов. Цена первичной консультации составит 1 120 руб. (вместо 1 600 руб. по прайсу). Принимают врачи с большим стажем работы Ольга Юрьевна Неумывакина и Игорь Олегович Плошкин, - говорит главный врач ООО «Курорты Поволжья» (подразделения: медцентр и санаторий Matrёshka Plaza на ул. Енисейская, 62А, медцентр Matrёshka Plaza на ул. Льва Толстого, 96, медцентр и санаторий загородного комплекса «Циолковский») Елена Валерьевна Наумова .

В медицинском центре Matrёshka Plaza на ул. Льва Толстого, 96 можно получить комплексное обследование на современном оборудовании - УЗИ мягких тканей сустава, рентгенография, также можно сдать необходимые лабораторные анализы.

- В центре проводится 15 видов обезболивания: блокады, лечебные инъекции, ударно-волновая терапия, озонотерапия, фонофорез, лазеротерапия, массаж суставов, мануальная терапия, уменьшение болевых синдромов с помощью тейпов. Мы можем поставить на ноги людей даже с острой болью, - рассказывают представители Matrёshka Plaza, - рассказывает врач травматолог-ортопед Matrёshka Plaza на Льва Толстого, 96 Игорь Плошкин.

Подробнее и запись по телефону: (846) 933-32-61 или на сайте www.matreshka-city.ru/.

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