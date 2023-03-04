Быки ели яйца с рыбой и давили коров: как жил умирающий поселок Красный Пахарь полвека назад

Породистые быки Пахаря были популярны во многих странах. Фото: Алена ПРОВКИНА

В Красноглинском районе Самары есть небольшой поселок Красный Пахарь. Несколько жилых домов заселяют пенсионеры, часть зданий выкуплена под дачи, а старые двухэтажки и вовсе могут опустеть из-за развития новых жилых комплексов.

Раньше все было совсем иначе. По рассказам старожилов, поселок пользовался успехом в период советской власти. Его называли колхозом-миллионером, а все благодаря животным и молочной продукции.

- Как сейчас помню, жили тогда хорошо. Все работали в лаборатории или на мясокомбинате, а мой свекор был укротителем быков – бригадиром и зоотехником. Его тогда все боялись и слушались. Быки были большие, породистые, резвые. Их разводили, чтобы получать больше мяса, потому поселок и славился своими продуктами. Такой породы нигде не было, отправляли быков и в другие страны, на выставки, на продажу. Все делалось для людей, - вспоминает местная жительница Лидия П. в разговоре с журналистом «КП-Самара».

Оказывается, небольшой поселок приносил неплохую прибыль. Породистые быки, лошади, молочная продукция – все это помогало Красному Пахарю развиваться и зарабатывать.

Как раньше выглядел Красный Пахарь

Сейчас поселок находится на отшибе, оставшиеся пенсионеры с трудом представляют развитие территории, кроме комплексной застройки. Идти до ближайших мусорных контейнеров – от 20 минут, дороги чистят редко, вода подается со слабым напором, а летом и вовсе не доходит до последних домов.

Местные рассказывают, что раньше одноэтажные дома делились на две части – небольшие квартиры, в которых поселялись рабочие. Каждое утро пахарцы (как они сами себя называют) вставали и занимались хозяйством. Почти у каждого были куры, козы или коровы, за которыми требовался уход. После работы дома, жители шли на завод или мясокомбинат, на котором проверяли продукцию и следили за быками и лошадьми.

- Огромных породистых быков было трудно даже сдвинуть с места, их кормили яйцами, рыбой – иногда люди так изысканное не ели, - шутит местная жительница, - Быков боялись все, кроме бригадира. Животных приходилось «сводить» с машиной, чтобы получить семя. Сами быки не могли спариваться с обычными коровами – они их просто давили. Наш бригадир бесстрашно хватал быков за поводья и силой вел к машине. Только его слушались, - подчеркивает Лидия Ивановна.

После трудового дня рабочие обычно шли в парк с черемухой. По всей территории стояли небольшие деревянные дома и контора – раньше так называли местную администрацию поселка. Был у жителей и любимый клуб, в котором показывали кино. Дети ходили в сельскую школу. Сейчас пахарцы рассказывают, что тем, кто остался в поселке, приходится идти до школы несколько километров или ехать на общественном транспорте в другой микрорайон.

Закрытие заводов и нищета поселка

Все развалилось в период перестройки. Теперь на участке, где раньше был парк, завод и контора – одни руины. Коровники и стойла еще остались, но там обычно проводят время вандалы или те, кому некуда пойти. Теперь уже мало кто знает о жизни поселка, кроме старожилов.

- Нас осталось совсем мало, да и то со всех сторон высотки, а напротив дома – Московское шоссе. Выращивать сейчас что-то на территории участка сложно, дорожная пыль летит на овощи и фрукты, - рассказывает Лидия Ивановна.

Жители отмечают, что еще хранят в памяти старый образ поселка и с трепетом вспоминают родные края. На территории действительно осталось мало напоминаний о прошлом. Сельчанам, живущих в отдалении, приходится идти до ближайшего магазина около 30 минут, а в период снегопада еще дольше. Пахарцы подчеркивают то, что остались «под шоссе». Теперь они неинтересны людям. Все проезжают мимо, скидывают на территорию мусор, а сотрудники служб порой забывают расчищать заснеженные дороги у домов.

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