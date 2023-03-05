«Крылья Советов» проиграли московскому «Динамо» в матче с тремя отмененными голами

Александр Коваленко был признан лучшим игроком матча с "Динамо". Фото: ПФК "Крылья Советов"

5 марта 2023 года в Москве на «ВТБ Арене» в матче 18-го тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» встречались с местным «Динамо». Гол хозяев в самой концовке встречи принес победу хозяевам. Рассказываем о событиях этого матча.

Подавляющее преимущество и два отмененных гола

«Крылья Советов» вышли на матч в измененном составе по сравнению с кубковым поединком этих же команд, состоявшемся четырьмя днями ранее. В частности, в запасе оказался автор двух голов в двух предыдущих встречах Владимир Писарский. Из-за дисквалификации не мог принять участия в игре капитан команды защитник Александр Солдатенков. Вместо них вышли соответственно Владислав Шитов и Илья Гапонов.

Вернулись в состав пропускавшие кубковую игру Роман Ежов и Юрий Горшков. А с капитанской повязкой «Крылья» вывел на поле экс-динамовец Роман Евгеньев.

Первый тайм прошел при подавляющем преимуществе «Крыльев Советов». Уже на 3-й минуте удар Бейла в створ отбил на угловой голкипер хозяев Шунин. На 15-й минуте вратарь накрыл мяч после удара Шитова. Через минуту он же потащил после удара Горшкова.

В следующей же атаке «Крылья» забили. Гарре отобрал мяч у соперника, дал передачу на Бейла, тот прострелил, и Рахманович переправил мяч в сетку. Но этот мяч с помощью VAR был отменен, так как Бейл в момент передачи находился в офсайде. Справедливости ради, это решение судей не вызывает сомнений.

А вот момент с отмененным голом Гарре через четверть часа — уже эпизод для трактовки. Мяч от Шунина попал Гарре в прижатую руку. Сначала судья указал на центр поля после точного удара аргентинца, но бригада VAR сигнализировала рефери о руке. Питерский судья Сиденков даже не стал рассматривать этот эпизод по монитору, сразу отменив гол после консультации с видеоассистентами. Возможно, движение рукой со стороны Гарре действительно было.

В промежутке между двумя отмененными голами Шунин не очень уверенно отбил несильный удар Коваленко. А перепасовка у ворот «Крыльев» между Ломаевым и защитниками привела к опасному прострелу Смолова, но для самарцев в этом моменте все обошлось.

Еще один отмененный гол и один засчитанный

В начале второго тайма самарцы вновь имели преимущество. Коваленко с левого фланга обошел нескольких соперников, но заработал лишь угловой. На 60й минуте Шитов пробил в створ, но несильно.

Преимущество постепенно перешло к динамовцам. «Крылья» отреагировали заменой в атаке — на поле все-таки появился Писарский. Он почти сразу же проверил Шунина, а чуть позже издалека пробил со штрафного — оба раза голкипер хозяев был на месте.

И все же мяч в результате давления динамовцев влетел в ворота «Крыльев». Но и этот гол после просмотра видеоповтора был отменен — игроки хозяев вдвоем хватали за плечи Витюгова.

На 90-й минуте Бейл отлично набрасывал во вратарскую — Шунин чуть-чуть успел опередить Писарского. И тут же состоялся гол в противоположные ворота — никто не помешал Тюкавину из центра штрафной точно пробить.

Четыре добавленные минуты ничего не изменили. «Крылья» потерпели обидное поражение 0:1.

Следующий матч чемпионата самарцы проведут так же в Москве. Через неделю, 12 марта на «ВЭБ-Арене» «Крылья» встретятся с ЦСКА.