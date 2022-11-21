«Это вуз должен ректору»: адвокат раскрыл неожиданные подробности дела обвиняемой в растрате ректора СГЭУ Ашмариной

Светлану Ашмарину будут судить за присвоение и растрату 3,5 миллионов рублей Фото: "КП" Архив

В начале ноября 2022 года в Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении ректора СГЭУ Светланы Ашмариной и ее заместителя Ларисы Березовской. Женщин обвиняют в совершении должностных преступлений, им предъявлены обвинения в покушении на присвоение и растрату, а также служебный подлог. Бывший адвокат Светланы Ашмариной рассказала журналисту «КП-Самара» некоторые неожиданные подробности скандальной ситуации в самарском вузе. Как выяснилось, в отношении Ашмариной было возбуждено еще два уголовных дела, однако преследование было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

"Вуз должен ректору денег"

Бывший адвокат Светланы Ашмариной Мария Миронова рассказала «Комсомолке», что в марте этого года в отношении ректора СГЭУ было возбуждено еще два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Исходя из фабулы обвинения, Ашмарина и Березовская умышленно из корыстных побуждений совершили хищение имущества СГЭУ на общую сумму 5,2 миллиона рублей.

- Спустя три месяца расследования указанные уголовные дела были прекращены в связи с отсутствием в деяниях Ашмариной состава преступления, также за обвиняемой было признано право на реабилитацию, - рассказала адвокат Мария Миронова.

По словам адвоката, Светланой Ашмариной в интересах университета были вложены личные денежные средства и до настоящего времени они так и не были ей возвращены.

Заключала фиктивные договоры с другим вузом

Напомним, уголовное дело было возбуждено в августе 2021 года. По версии следствия с октября по ноябрь 2020 ректор вместе с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям заключили фиктивные договоры с Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса на выполнение научно-исследовательских работ.

СГЭУ выступал в качестве исполнителя, однако фактически работы были выполнены сотрудниками ВГЭУС. Помимо этого, работы содержали фальсифицированные результаты социологических исследований.

После передачи выполненных работ на расчетные счета университета поступили денежные средства в размере 3 миллионов 500 тысяч рублей. По версии следствия, Светлана Ашмарина незаконно выплатила сотрудникам премии на общую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей, часть из которых были переданы сотрудниками ректору.

С 21 октября 2021 года Светлана Ашмарина отстранили от должности ректора СГЭУ на время расследования уголовного дела. В августе 2022 года предварительное следствие было окончено, и материалы направили в прокуратуру. Женщинам пришлось выйти на работу, иначе бы им засчитали прогул. Однако на запрос ректората в СУ СКР по Самарской области ответили, что отстранение на время следствия никто не отменял, оно будет продолжаться также на период суда.

На суде допросят 80 человек

7 октября 2022 года в Октябрьском районном суде Самары назначили судью Марию Патютько, которая будет рассматривать дело ректора. В настоящее время дата первого заседания еще не назначена, однако известно, что во время судебного следствия будут допрошены 72 свидетеля обвинения, 8 свидетелей стороны защиты и двое потерпевших. Подсудимые Светлана Ашмарина и Лариса Березовская находятся под подпиской о невыезде.

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