Как Гарантийный фонд Самарской области помогает предпринимателям и самозанятым

Генеральный директор ГФСО Юлия Красина

Большинство начинающих бизнесменов и самозанятых часто нуждаются в финансовой поддержке, и далеко не всегда им могут помочь в этом банки. В 63-ом регионе с 2008 года существует Гарантийный фонд Самарской области, благодаря которому предпринимателям оказывается всесторонняя поддержка.

Сегодня Гарантийный фонд предоставляет заемные средства по льготным ставкам, так называемые микрозаймы, а также выступает поручителем по обязательствам предпринимателей перед банками, если у предпринимателей недостаточно собственного залога для получения нужной суммы кредита или открытия банковской гарантии.

Почти 2 млрд рублей за 14 лет

ГФСО осуществляет свою деятельность с 2008 года. Сначала он работал как государственное унитарное предприятие, а в 2015 году был преобразован в порядке приватизации в акционерное общество. За время осуществления микрофинансовой деятельности, с декабря 2016 года, Гарантийным фондом заключено 959 договоров микрозайма на общую сумму 1948,44 млн рублей. Из них в этом году (по состоянию на середину ноября) был заключен 251 договор на сумму 693,08 млн рублей.

Выгодные условия для самозанятых

Сегодня областной Гарантийный фонд предоставляет микрозаймы и самозанятым. Ранее такой услуги не было. Условия самые выгодные - ставка 1% годовых на срок до двух лет в сумме от 100 до 500 тыс. рублей.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по займам оформляется залог движимого и (или) недвижимого имущества, в том числе покупаемого за счет средств микрозайма. Залог предоставляется в размере 50% от суммы микрозайма.

Деньги можно потратить на цели, связанные с бизнесом. Например, оплатить поставщикам или подрядчикам имущество или его ремонт, необходимые для предпринимательской деятельности. Жилая недвижимость и мобильная связь в эту графу расходов не входят. Также нельзя использовать заемные средства для покупки чего-либо с целью перепродажи.

Выделенные ГФСО деньги также можно использовать для возврата ранее полученного кредита при условии погашения такого кредита в полном объеме, если он был получен по специальным программам для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

Также деньги можно потратить на покупку сырья и материалов, при условии безналичных платежей, или на приобретение легкового автомобиля, в том числе не нового.

Что происходит, если предприниматели не могут в срок вернуть занятые средства

Для заемщиков, которые оказались в трудном финансовом положении, по их заявлению предоставляется отсрочка в погашении основного долга, а также проводится реструктуризация долга, в том числе с увеличением срока действия договора в пределах установленных нормативными документами ограничений.

Если указанных мер недостаточно, долг можно погасить за счет продажи залогового имущества.

Преимущества кредитования юрлиц и самозанятых у ГФСО по сравнению с банками

Неоспоримыми преимуществами получения микрозайма в региональном Гарантийном фонде являются льготная ставка от 1 до 5,6% годовых, сокращенный пакет документов, а также короткие сроки рассмотрения займа - 1-5 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов.

Помощь МСП в условиях санкций

В рамках разработки и внедрения антикризисных мер поддержки были разработаны программы, которые не требуют предоставления форм отчетности. Это особенно удобно для предпринимателей, не ведущих учет с использованием 1С и аналогичных продуктов, что позволяет не только упростить процедуру, но и значительно сократить срок рассмотрения вопроса о предоставлении микрозайма. Срок рассмотрения заявки составляет пять рабочих дней с даты предоставления полного пакета документов.

Кроме этого, разработаны специальные программы для начинающих предпринимателей. Получить микрозаем под 1% годовых может предприниматель, который только начинает свою деятельность и у которого пока нет никакой выручки.

Предоставляется отсрочка в погашении основного долга до 6 месяцев при заключении договора микрозайма, а также по действующим договорам по заявлению Заемщика, в том числе в рамках 106-ФЗ.