Изобрели новый велосипед: в Самаре создали мини-транспорт для детей с особенностями развития

Дизайн-концепцию велосипеда разработали студенты-третьекурсники Самарского политеха / Фото: СамГТУ

В Самаре придумали, как облегчить жизнь ребят с детским церебральным параличом. Студенты местного политеха изобрели новый велосипед. Этот мини-транспорт может стать не только полноценным средством передвижения, но еще и помочь в реабилитации юных пациентов.

Помощь особенным детям

Идея создания специального велосипеда для детей с ДЦП принадлежит старшему преподавателю кафедры «Технология машиностроения, станки и инструменты» СамГТУ Валерию Воронину. Его ребенок с особенностями развития. Велосипеды, которые сейчас представлены на рынке, не подходят для людей с таким недугом. Им требуется модификация или доработка.

- Когда мой средний ребенок с ДЦП, который не может ни ходить, ни стоять, сел на специально приспособленный велосипед и сам поехал, он сказал, что это был лучший день в его жизни. Тот велосипед нам дала семья, в которой ребенок вырос. Поэтому нам нужно было либо найти другой вариант, либо самостоятельно смастерить транспорт, - рассказал Валерий Воронин.

Велосипед в стиле Железного человека

Свою идею преподаватель озвучил студентам третьего курса машиностроения, металлургии и транспорта. Они поддержали задумку и взялись за разработку дизайн-концепции нового велосипеда. В итоге ребята создали четырехколесный мини-транспорт. Велосипед постарались сделать устойчивым, чтобы он не опрокинулся, попав в яму или наехав на кочку. Предусмотрели также надежную схему фиксации и поддержки тела. Оформили велосипед в стиле супергероя вселенной «Марвел» - Железного человека.

Проект представили на вузовском конкурсе инновационных идей. Жюри высоко оценило изобретение. Авторы не планируют на этом останавливаться. Они намерены модифицировать велосипед и сделать его трехколесным.

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