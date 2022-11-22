Корпорация «Кошелев» дарит покупателям скидки на квартиры до 720 тысяч рублей

Продолжается строительство ЖК «Видный 2» в Кошелев-Парке. Жилой комплекс состоит из 13 домов высотой 9 этажей. У «Видного 2» высокая степень готовности домов, уже в 2023 году покупатели смогут отпраздновать новоселье.

На ЖК «Видный 2» действуют невероятные, головокружительные скидки до 720 тыс. рублей. Они распространяются на разные виды планировок – от эргономичных однокомнатных до семейных четырехкомнатных квартир. Ознакомиться с ними можно на сайте застройщика или в отделе продаж.

ЖК «Видный 2» Фото: Кошелев-Парк

Если вы давно мечтали сменить равнодушный холод съемных квадратных метров на уютную квартиру, где все сделано вашей рукой или устали ютиться всей семьей на небольшой площади, тогда новая акция от Корпорации «Кошелев» для вас.

Преимущества нового жилого комплекса - комфортное благоустройство вокруг домов как для детей, так и для взрослых, яркие узнаваемые фасады, стильные и продуманные подъезды с лифтами от нулевого этажа, функциональные планировки и просторные панорамные лоджии. Среди новшеств, которые анонсировал застройщик, кладовые в каждом подъезде. Наконец можно использовать лоджию по назначению, а лыжи, коньки и велосипеды хранить в предназначенном для этого помещении на цокольном этаже. В каждом подъезде застройщик предусмотрел от 10 до 15 кладовых с уже подведенным электричеством. Еще один приятный бонус для жителей — специально отведенные помещения для колясок и велосипедов.

ЖК «Видный 2» отличает разнообразие планировок для всех категорий покупателей. Многие из них предусматривают квадратные эргономичные кухни и лоджии с панорамным остеклением, на которых можно организовать зону отдыха, спортивный уголок или зимний сад.

С полным прайсом можно ознакомиться в отделе продаж или на сайте Koshelev-proekt.ru.

Телефон горячей линии для записи и консультаций: 8 (846) 331-3000

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