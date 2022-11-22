Предприятие, на котором наносят грунт на запчасти автомобилей «Лада», стало работать эффективнее

Фото: министерство промышленности Самарской области

Сотрудники Регионального центра компетенций в рамках национального проекта «Производительность труда» помогли тольяттинскому ООО «ВИП-УНИВЕРСАЛ» оптимизировать процесс окраски автомобильных деталей катафорезным покрытием. Оно будет защищает деталь от коррозии, сколов и стирания, а также повышает качество финишной окраски эмалью. Компания — чуть ли не единственная в России предоставляет такую услугу, окрашивая детали для автомобилей «Лада».

- Благодаря оптимизации хранения деталей на складе, перепланировке производственного участка и переносу упаковочного материала мы получили видимый эффект, - прокомментировал руководитель проектов РЦК Илья Арискин.

По итогам реализации национального проекта, на предприятии выросла производительность труда. Внедрение бережливых технологий позволило сократить время покраски на 16% и на 65% сэкономить грунт на пилотном участке, что несомненно скажется на итоговой эффективности работы предприятия.

За период реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» в Самарской области 142 предприятия вошли в число участников. К концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства планируется вовлечь 250 крупных и средних предприятий, имеющих годовую выручку более 400 млн рублей.

В настоящий момент инструментам бережливого производства обучено более двух тысяч сотрудников на 108 предприятиях. По всем организациям достигнут положительный эффект. Так, снижение объемов незавершенного производства составило в среднем 48%, сокращение времени протекания процессов составило в среднем 51%, что безусловно способствует росту производительности труда на предприятиях.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

Как прокомментировали в министерстве промышленности и торговли Самарской области, безвозмездная помощь экспертов РЦК – не единственная поддержка для предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда».

Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В их числе – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором – до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях.