Новостройки уже не популярны: эксперт спрогнозировала падение цен на жилье в Самаре

Эксперт предрекла падение цен на недвижимость в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Поволжье за последние два года выросли цены на жилье, причем кое-где серьезно. Так, в столице округа Нижнем Новгороде по сравнению с январем 2020 года к осени 2022-го стоимость квадратного метра стала больше почти в два раза. В Самаре же динамика не такая существенная. Причем граждане стали предпочитать вторичное жилье новостройкам. Эксперт, руководитель одного из агентств недвижимости Светлана Юрина рассказала журналисту «КП-Самара», что ждет рынок недвижимости и спрогнозировала падение цен на жилье в Самаре.

Популярность «вторички» растет

По данным Самарского областного фонда жилья и ипотеки, стоимость квадратного метра на вторичном рынке к сентябрю 2022 года составила в среднем по областной столице 80 122 рубля. В январе этот показатель равнялся 68 394 рублям и почти весь год неуклонно рос.

Если сравнить с январем 2020-го, то тогда метр «вторички» стоил 60 083 рубля. То есть за 9 месяцев нынешнего года жилье подорожало больше, чем за предыдущие два года.

При этом несмотря на подорожание, «б/у» квартиры в Самаре покупают охотно. Количество сделок, резко просев к маю, с тех пор медленно, но верно растет. И это совпадает с падением спроса на жилье в новостройках. Что объяснимо плясками с ценами на первичном рынке.

Новостройки сдают позиции

В январе 2022 г. квадратный метр в новостройках Самары, Южного города и Кошелев-парка стоил в среднем 73 018 рублей, в мае он скакнул до 94 679 рублей, а уже в июне (за месяц!) опустился до 78 241 рубля. Потом опять пошел рост: в сентябре этот показатель был на уровне 88 638 рублей за один «квадрат».

При этом спрос на квартиры в новостройках, как бы ни скакали цены, неуклонно снижается.

- В сентябре 2022 года снижение по отношению к августу составило 43,91 %. По отношению к началу года наблюдается снижение объемов продаж на 37,82 %, - такие данные приводит СОФЖИ, опираясь на статистику Росреестра.

Руководитель одного из агентств недвижимости в Самаре Светлана Юрина связывает падение спроса на первичном рынке с фактической отменой «долевки».

- Поскольку взносы граждан теперь поступают на эскроу-счета, ситуацию с ценами контролируют банки, а не застройщики. А они не настолько гибко реагируют на изменения покупательской способности, - считает эксперт.

«Ждем снижения цен»

Что произойдет с рынком недвижимости в ближайшем будущем? По мнению Светланы Юриной, стоит ожидать падения цен.

- По опыту, события в стране и экономике сказываются на ценах на жилье спустя три-четыре месяца. Рынок жилой недвижимости сейчас держится на ипотеке. Большинство заемщиков по ипотеке — это молодые мужчины. А это как раз та категория, из которой больше всего людей попали под мобилизацию либо покинули страну. Следовательно, число ипотечных сделок сейчас резко снизится, а это повлечет за собой снижение цен на жилье, - предсказывает специалист.