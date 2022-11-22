Самарский врач рассказал об опасностях использования электронных устройств потребления никотина

Курильщики не только вредят своему здоровью, но и людей вокруг Фото: Михаил ФРОЛОВ

17 ноября отмечается Международный день отказа от курения. Курение - это важнейший фактор риска развития хронических заболеваний и преждевременной смерти, говорит главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

С 2013 года, когда вступил в силу Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» многое изменилось. Значимо уменьшилось распространенность курения сигарет среди всего населения и особенно среди подростков, очистились от табачного дыма наши кафе, рестораны и гостиницы, ограничена реклама табачных изделий.

В то же время возникли новые угрозы, связанные с беспрецедентным распространением электронных устройств потребления никотина (вейпы, электронные сигареты, устройства нагревания табака и др), предупреждает эксперт.

Новые устройства также содержат никотин, а именно никотин определяет многие патологические последствия курения и формирование зависимости. Зависимость от электронных устройств зачастую формируется исключительно быстро. Все без исключения картриджи содержат в своем составе глицерин и пропиленгликоль, при нагревании эти вещества образуют высокотоксичные и канцерогенные компоненты.

Ароматические компоненты вызывают тяжелое иммуновоспалительное поражение легких - «болезнь вейперов».

Самое главное, что электронные устройства потребления никотина формируют для подростков новые точки входа в курение с последующим формированием двойной зависимости, как от обычных, так и от электронных сигарет.

- Информация о том, что электронные устройства приносят меньше вреда – это миф! Специалисты областного центра общественного здоровья регулярно проводят мероприятия для учащихся, педагогов и родителей, в рамках которых разъясняют опасные последствия курения и потребления никотина с помощью электронных устройств, - рассказывает медик.