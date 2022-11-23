Нарушения кровеносной системы занимают первое место среди причин смертности

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Пока весь мир пристально следит за статистикой по заболевшим и умершим от коронавируса, сердечно-сосудистые заболевания не сдают своих позиций. Ежегодно от нарушений кровеносной системы во всем мире умирает 17,5 миллиона человек. Это самая частая причина смерти. Причем 80% преждевременных инфарктов и инсультов можно было предотвратить, будь пациенты более внимательны к своему здоровью, уверены врачи. Как не попасть в печальную «сердечную» статистику, зачем следить за артериальным давлением, даже если ничего не болит, и почему именно мужские сердца требуют особой заботы, обсудили эксперты.

Неумолимая статистика

Самарская область не отстает от мировой и российской статистики. И основная причина, почему люди умирают, также кроется в патологиях кровеносной системы – в 43-50% случаев. Хотя, по словам заведующей организационного-методическим отделом самарского областного клинического кардиодиспансера Инны Скрипник, в последние годы показатель смертности плавно снижался, в этом году из-за пандемии коронавируса он снова вырос.

Виды заболеваний кровеносной системы бывают разные. Самые опасные из них ишемическая болезнь сердца. В структуре смертности она занимает порядка 43% случаев. На втором месте нарушения мозгового кровообращения - цереброваскулярные болезни – около 40%. Острый коронарный синдром и инфаркт миокарда - порядка 12% в структуре смертности.

Факторы риска

Однозначных оснований развития сердечно-сосудистых заболеваний не существует. Но есть факторы, которые создают благоприятные условия для развития патологий. Их называют факторами риска. Есть такие, на которые повлиять невозможно – пол, возраст, наследственная предрасположенность.

С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний существенно увеличивается. Выше всего он у тех людей, чьи ближайшие родственники перенесли инфаркт миокарда или мозговой инсульт. У мужчин патологии сердца и сосудов развиваются в среднем на 10 лет раньше, чем у женщин, и чаще. В этом повинны как образ жизни, так и тотальное нежелание мужчин ходить по врачам. Представительницы прекрасного пола в этой статистике догоняют мужчин после менопаузы.

- К сожалению, сейчас инфаркт молодеет, - говорит Инна Скрипник. - Если раньше 40-летний мужчина с инфарктом миокарда казался нам чем-то невероятным. Когда мы учились, все ходили посмотреть на такого пациента, что же у него произошло. То сейчас и 25-30 летние с инфарктом –явление, не вызывающее удивления. Очень изменился темп жизни и образ жизни, стрессовых ситуаций много. Все это сказывается на возникновении нарушений в работе сердца и сосудов. В Самарской области на протяжении нескольких лет регистрируют порядка 5,5 тысяч инфарктов миокарда в год.

В силах изменить

Но есть и такие факторы риска, на которые можно повлиять самостоятельно. Значительная часть сердечников страдают именно из-за неправильного образа жизни. Врачи выделяют четыре фактора, исключив которые, можно дожить до глубокой старости и не бояться за свое сердце. Это курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и недостаточная физическая активность. Курение, например, согласно исследованиям, отнимает у человека семь лет жизни, а избыточный вес – три года, ожирение и того больше – у мужчин порядка 6 лет, у женщин 7. Но даже зная это, людям трудно отказаться от своих привычек. Пока не станет поздно.

- Изменив свой образ жизни, многие начинающиеся негативные изменения в организме можно модифицировать, то есть повернуть вспять, - поясняет главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» Александр Муравец. –Обязательно нужны физические нагрузки. Не надо сразу бежать тягать штангу или убиваться с спортзале. Но регулярно проходить пешком 10 тысяч шагов в день, плавать в бассейне, заниматься на кардиотренажерах нужно. Найти на это время вполне реально. И каждый должен это сделать, чтобы сохранять здоровье и бодрость.

Невидимые показатели

Важно, чтобы ЗОЖ реально приносил пользу. Иногда человеку кажется, что, отказавшись от жареных пирожков и выбросив недокуренную пачку сигарет, он практически здоров и никакие там сердечные болезни ему ни по чем. Однако, помимо ощущений нужны объективные показатели – цифры артериального давления и уровень холестерина и глюкозы в крови. Тем более, что типичный пациент-сердечник не выглядит больным – это не старенький немощный дедушка, трясущимися руками хватающийся за сердце, а совсем наоборот.

- Это мужчина лет 40-45, - рассказывает Муравец. - Он когда-то по молодости даже был не чужд спорту. Он такой, знаете ли, еще сильный, крепкий. Но сейчас ему не до этого, спортом заниматься некогда. Вес набрал, конечно. Он курит. Немного. Как все – пачку в день. Артериальное давление свое не знает, потому что он его никогда не мерил. Но голова иногда и болит. Может быть, оно и высокое. А от холестерина вообще ничего не болит, поэтому об уровне холестерина у себя он даже не догадывается. Такой внешне здоровячок. По врачам он не ходит. Зачем? Он двадцать лет назад даже штангу тягал! В общественном сознании такой мужчина не то что больным не считается, а наоборот эталон здоровья, кровь с молоком. Так вот что я хочу сказать про таких здоровяков – многие из них находятся в зоне высокого, суммарного сердечно-сосудистого риска. Это значит, что из десяти таких людей у троих в ближайшие десять лет произойдет сердечно-сосудистая катастрофа – инфаркт или инсульт. А один из этих трех, к сожалению, не сумеет ее пережить. Часто кажется, что смерть от сердечно-сосудистого заболевания наступила на фоне благополучия. Все выглядит так, будто человек был здоров, никаких предпосылок не было - и вдруг умер. Но это не так на самом деле. Обращаю внимание: без постоянного мониторинга своего здоровья важнейшие изменения, приводящие к сердечно-сосудистым заболеваниям, можно легко пропустить. Кто-то ощущает свое давление, а кто-то нет. Большая ошибка оценивать его по головным болям или мушкам в глазах, единственный реальный показатель артериального давления – это результат измерения тонометром.

- Артериальную гипертонию называют молчаливым убийцей, - добавляет Инна Скрипник. – Это наиболее часто встречающееся заболевание среди сердечно-сосудистых, но пациент долгое время может и не подозревать о нем у себя. Часть людей просто не ощущают этого повышения, ни на что не жалуются, ничего не болит. А тем временем в организме происходят негативные изменения. И дебютом сердечно-сосудистых заболеваний может быть нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также развитие сердечной недостаточности. Эти заболевания пациент не заметить уже не сможет, но будет уже поздно.

Чтобы не случилось катастрофы, врачи советуют вести дневник артериального давления абсолютно всем. Даже если все хорошо и никаких проблем со здоровьем нет. Лучше всего измерять давление утром – перед уходом на работу и вечером. При превышении показателей стоит обратиться к врачу. Надо знать, что давление 140/90 мм рт.ст и выше — это артериальная гипертония. Это хроническое заболевание, требующее постоянного приема подобранной терапии – как медикаментозной, так и немедикаментозной – исключение факторов риска, правильный режим сна. Только так можно предотвратить такие грозные осложнения этого заболевания как инфаркт или инсульт. Но даже из тех, кто знает о своем диагнозе, серьезно к терапии относится только половина. Пациенты зачастую «лечатся» ситуационно, то есть снижают артериальное давление тогда, когда оно повысилось, а не регулярно.

Врачи рекомендуют регулярно проходить на профилактические осмотры и диспансеризацию. Все это возможно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Обследование можно пройти и в центрах здоровья в любое удобное время, записавшись по телефону. Вес, давление, уровень глюкозы и холестерина в крови могут показать объективную картину состояния организма. Если вам кажется, что вы все правильно делаете, а глюкоза в крови выше, холестерин выше, талия шире, вес больше, значит, что-то идет не так. Поэтому нужно регулярно проходить обследование, и, если показатели ухудшаются немедленно консультироваться с врачом.

- Ранняя диагностика помогает улучшить прогноз, потому так важна, - объясняет Муравец. - Коррекция артериального давления, коррекция уровня холестерина – это не дорого и не сложно. Факторы эти можно контролировать, и тем самым резко понизить сердечно-сосудистый риск. Самостоятельно, без помощи медиков, человек не может вовремя определить, что у него развивается какое-то заболевание сердца или сосудов. А когда поймет, может быть уже поздно.

Первая помощь при сердечном приступе

Первые симптомы инфаркта миокарда - боль или неприятное ощущение в грудной клетке, боль или неприятное ощущение в руках, в левом плече, локтях, челюстях или спине. Кроме того, человек может испытывать затруднение дыхания или нехватку воздуха, тошноту, рвоту, головокружение, теряет сознание, покрывается холодным потом. При появлении первых симптомах необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь. Даже если приступ случился ночью, ни в коем случае нельзя ждать до утра, чтобы обратиться к врачу.

Время становится драгоценным: клетки миокарда жизнеспособны в течение 40-60 минут. Чем быстрее пациент попадет в больницу, тем лучше прогноз.

До приезда скорой помощи не старайтесь непременно уложить больного. При болевом синдроме человеку может быть трудно лежать, он задыхается. Пусть он займет удобное положение. Можно выпить таблетку аспирина и положить под язык таблетку нитроглицерина. Если болевой приступ не снимается, то через пять минут можно повторить прием нитроглицерина.

Сердце человека, сокращаясь в среднем 72 раза в минуту, на протяжении 66 лет совершит около 2,5 миллиардов сердечных циклов. Масса сердца у человека зависит от пола и обычно достигает 250—320 граммов у женщин и 300—360 граммов у мужчин. Через сердце человека в течение суток проходит от 7000 до 10 000 литров крови, за год около 3 150 000 литров.

По данным ВОЗ вклад в смертность определяется образом жизни на 40%, генетикой на 20%, окружающей средой тоже на 20%, здравоохранением всего на 10%.

Сердечная диета. Важно ограничить употребление поваренной соли до 5 г в день. Это как раз столько, сколько уже присутствует в блюдах. Просто не надо досаливать. Увеличить количество фруктов и овощей, кроме картофеля, в рационе до 400-600 г в день.