Лучшие районы Самары для покупки дома в ипотеку в конце 2022 года

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Покупка собственного дома в черте города, участок с яблоней и смородиной посреди мегаполиса, уголок загородного уюта в шаговой доступности от всей современной инфраструктуры – для многих самарцев идеальное решение жилищного вопроса выглядит именно так. Выяснили у экспертов рынка и сервиса недвижимости Домклик от Сбера, какие возможности для этого сейчас есть у горожан, в каких районах можно выгодно и безопасно купить дом в Самаре в ипотеку в конце 2022 года и как это правильно сделать.

«Дома в Самаре недооценены»

По данным сервиса Домклик, на продажу в Самарской области в ноябре 2022 года выставлено около 3,7 тысячи домов. Однако лишь около пяти сотен из них расположены в черте областной столицы. Тем большую ценность такой дом приобретает для покупателя.

Цены на частную недвижимость в черте Самары зависят от района, этажности, состояния дома. Окраины дешевле: небольшой особнячок с участком в Зубчаниновке можно купить за 5 – 7 миллионов рублей, в Запанском – около 2,5 миллиона рублей, в Куйбышевском районе – от двух миллионов. Домик в историческом центре, в Самарском районе, обойдется в среднем в 5 – 10 миллионов, и предложений не так много.

Источник: Домклик

В Промышленном и Железнодорожном районах вариантов больше, цены – от 3,5 миллиона до 10 – 11 в зависимости от места и других характеристик. Коттеджи в Октябрьском районе и у берега Волги и вовсе по карману далеко не каждому – ценник стартует от 6 – 7 миллионов даже за недостроенные объекты.

- Рисков в приобретении дома в черте Самары не так много, - считает эксперт рынка недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании Мария Иванова. - Хотя обширные участки частного сектора в центральных районах города и вызывают интерес застройщиков, шансов, что дома снесут, в ближайшей перспективе немного. Например, большой массив индивидуальных домов напротив Загородного парка, который находится в географическом центре города, уже не раз пытались ликвидировать и вернуть ценную территорию в общественный оборот, однако все участки там в частной собственности, и если эти дома когда-нибудь будут сносить, то произойдет это еще нескоро.

Источник: Домклик

Эксперт отметила, что покупка дома в Самаре может считаться выгодным приобретением по сравнению с приобретением квартиры.

- Сейчас многие покупатели в Самаре переориентируются на дома, - отметила Мария Иванова. - Это связано с тем, что в последнее время квартиры в Самаре серьезно подорожали, а вот дома пока недооценены, и коттедж площадью в 150 квадратных метров вполне можно подыскать по цене «двушки» или «трешки». Однако покупателям следует помнить, что жить в индивидуальном доме – это значит нести определенные риски, от которых жильцы городских квартир избавлены. Частный дом – это стиль жизни, он требует от владельца больше ухода, заботы и вложений, в том числе труда. Например, нужно быть готовым во время тех же снегопадов брать лопату в руки и чистить дорожки, не рассчитывая на дворников.

Популярность ипотеки на дома и ИЖС растет

Ипотечные программы по покупке домов сегодня так же становятся более доступными и пользуются все большей популярностью, равно как и кредиты на ИЖС. Так, по данным Сбера, объемы ипотеки на ИЖС за последние три года выросли в 20 раз.

- Доля ипотеки на ИЖС в общем объеме ипотечных выдач банка составила около 5% в сентябре, что в 5 раз больше, чем в сентябре прошлого года, - отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев. - Мы связываем это с льготной программой кредитования на строительство дома своими силами, которая действует до конца 2022 года. Также в Сбере действуют льготные ставки на ИЖС в рамках госпрограмм «Господдержка» — от 6,3%, «Семейная ипотека» — от 5,3%, «Ипотека для IT» — от 5%, «Дальневосточная ипотека» — от 1,5%. Базовая ставка по программе «Строительство дома» — от 10,4% годовых.

Ипотеку в Сбере на покупку готового частного дома в Самаре можно взять под 10,7% годовых при первоначальном взносе от 25% от суммы сделки. Эта ставка доступна для тех, кто покупает дом через сервис недвижимости Домклик и пользуется услугой электронной регистрации сделки.

Удобный калькулятор расчетов. Источник: Домклик

Кстати, если перенести сделку в онлайн, упростится и процесс одобрения ипотеки. Например, в личном кабинете сервиса Домклик можно добавить в сделку продавца или риелтора — примерно так же, как вы добавляете друзей в общий «чатик». В этом случае они сами смогут загрузить необходимые для проверки банка документы.

И еще один аргумент в пользу покупки дома в «несезон»: именно в холодное время года проще всего оценить главные качества вашего будущего частного жилья — как работает отопление, «тянет» ли проводка и не перемерзают ли трубы.

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