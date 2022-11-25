Самарские нефтепроводчики отработали навыки ликвидации аварии

Подготовка к откачке нефти из каре резервуара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЕАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

Самарское районное нефтепроводное управление (РНУ) АО «Транснефть - Приволга» провело учебнотренировочное занятие на станции смешения нефти в поселке Просвет Волжского района. Подобные мероприятия организуются регулярно и являются важным направлением деятельности в сфере промышленной, экологической безопасности и охраны труда. Тренировки помогают повысить оперативность реагирования персонала и качество взаимодействия сотрудников разных служб при нештатной ситуации. И, конечно же, отработать целый ряд навыков: локализации и ликвидации аварий на нефтеперекачивающих станциях, спасение жизни и здоровья людей, снижение ущерба окружающей среде и материальных потерь из-за ЧП.

Инструктаж сотрудников во время учебной тренировки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учение проводилось на реальном объекте - резервуаре с понтоном объемом 20 тысяч кубометров станции смешения нефти. По сценарию, была зафиксирована утечка нефти из резервуара через фланцевое соединение люка-лаза. Ситуация, которая гипотетически может произойти на объектах такого плана, и к которой должны быть готовы абсолютно все сотрудники в любое время дня и ночи. В рамках УТЗ нужно было локализовать, а затем ликвидировать «выход нефти» в кратчайшие сроки. Кроме скорости, слаженности действий и качества исполнения оценивается соблюдение всех стандартов охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. Всего было задействовано 37 человек и 15 единиц автотранспортной и специальной техники. За ходом учений наблюдали генеральный директор «Транснефть - Приволга» Дмитрий Бузлаев и и.о. руководителя Средне - Поволжского управления Ростехнадзора Владимир Пономарев.

За ходом учений наблюдали генеральный директор «Транснефть – Приволга» Дмитрий Бузлаев и и.о. руководителя Средне - Поволжского управления Ростехнадзора Владимир Пономарев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАК ПРОХОДЯТ УЧЕНИЯ

Итак, смоделирована ситуация аварии: оператор нефтеперекачивающей станции сообщил об утечке в одном из резервуаров. Событие зафиксировано, сотрудник оповещает персонал станции смешения нефти, докладывает о происшествии в Самарское РНУ. Объявляется мгновенная готовность персонала и спецтехники. Одновременно предпринимаются действия сразу по нескольким направлениям. Переключают запорную арматуру и отключают питание приводов задвижек резервуара, чтобы отключить резервуар от поступающей нефти. Место нештатной ситуации оцепляют, выставляя предупреждающие знаки. У резервуара организуют штаб из специалистов и руководителей для оперативного и четкого анализа и управления ситуацией.

Проведением учебно-тренировочного задания занимался специально созданный штаб. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативно производится анализ проб воздушной среды на месте происшествия, сотрудников экипируют дыхательными аппаратами, проводят инструктаж и оформляют допуск к работам. На месте уже присутствуют медики и производится боевое развертывание пожарной машины. Уточняется место и масштаб выхода нефти. Быстро предпринимаются меры по предотвращению возгорания и человеческих жертв. Выясняют причину нештатной ситуации.

Инструктаж сотрудников во время учебной тренировки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Далее производится локализация разлившейся нефти. Ее условно собирают и вывозят, как и загрязненный грунт, который отправляют на анализ. Для устранения повреждения, которое привело к аварии, меняют уплотнительный элемент на люке-лазе и монтируют его обратно. Убедившись, что все в порядке, выполняют обратные технологические переключения и снова вводят резервуар в работу. Сотрудники станции смешения нефти действуют слаженно и четко, демонстрируя высокий уровень подготовки и отработки навыков до автоматизма. Учебно-тренировочному занятию дана положительная оценка. Значит, безопасная работа станции - в надежных руках.