Проще заплатить? Юрист разъяснил порядок действий, если мошенники оформили на вас кредит в микрозаймах

Как отстоять свои права и сберечь нервы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все чаще в современном прогрессивном мире мы слышим о новых и новых схемах мошенников, которые обманывают доверчивых граждан. Человеку может поступить звонок от лже-следователя, который будет настаивать на предоставлении персональных данных, может прийти смс-сообщение с зараженной вирусом ссылкой или же, оплачивая покупку в интернет-магазине, мошенники подделывают окна оплаты и ваши деньги уходят на их счет. Все эти схемы изобретаются только с одной целью – украсть ваши деньги. Главный юрисконсульт корпоративно-правового управления юридической компании «ЭЛКО профи» Маргарита Шкурина рассказала «КП-Самара», как мошенники обманывают доверчивых граждан и что делать, если им все же удалось воспользоваться данными и оформить на вас кредит.

Представьте ситуацию, когда на вашу электронную почту приходит неожиданное сообщение от некой микрофинансовой организации с информацией о задолженности. Ладно, если вы действительно брали микрозайм, тогда ситуация вполне может быть логична. В письме может также быть «соблазнительное» предложение простить вам часть долга, если оплатите его в течение трех (пяти, семи) дней. Но, что если вы не в курсе того, откуда у вас кредит, а угрожающие письма и звонки коллекторов поступают с завидной регулярностью? Юрист Маргарита Шкурина предлагает действовать по определенному порядку.

1) Необходимо понять, действительно ли существует взятый на вас заем, или вас пытаются напугать мошенники.

- В первую очередь нужно заказать выписку из бюро кредитных историй и проверить вашу кредитную историю (например, через сервис Госуслуги), - советует юрист. - Если в вашей кредитной истории нет этой микрофинансовой организации, которая присылает «письма счастья», то можете быть уверены, что вас пытались «развести» мошенники. Однако если в кредитной истории действительно есть микрозаем, но вы о нем не знаете, то это уже повод для беспокойства. Причем сумма кредита может быть небольшой – 15-30 тысяч рублей, так как мошенники надеются, что вам будет проще погасить эту задолженность, чем тратить время на разбирательства.

2) Юрист считает, что нет смысла разбираться, виновата ли микрофинансовая организация, так как вашими персональными данными просто могли воспользоваться третьи лица и оформить на ваше имя и паспортные данные кредит, а сами кредиторы даже не знают о случившемся. Маргарита Шкурина рекомендует сразу обращаться с заявлением в полицию о совершенном против вас преступлении.

- Будьте готовы к вопросам наподобие: не давали ли вы кому-либо свои персональные данные, не находятся ли ваши близкие или друзья в трудном материальном положении, не просили ли у вас взаймы, - говорит юрист. - Далее многое зависит от добросовестности сотрудников органов (бывают и отказы в возбуждении уголовного дела с формулировкой, например: «Мы позвонили на горячую линию МФО, нам никто не ответил, поэтому состав преступления не обнаружен»), а вам нужно двигаться дальше.

3) Обращение в Банк России

Рассмотрением обращений потребителей занимается Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка. Их ответ обычно содержит перечень возможных способов защиты - от направления заявления о внесении изменений в кредитную историю в бюро кредитных историй до судебного оспаривания заключенного договора займа. Но все же Банк России обязан направить копию обращения в МВД, тогда, не исключено, что к данной ситуации в органах отнесутся более внимательно. Обращение в Центробанк можно подать в электронном виде.

4) Одновременно с обращением в полицию и Банк России можно обратиться в саму кредитную организацию.

Желательно к обращению приложить талон, который вы должны получить при подаче заявления в полицию. По словам юриста, такое действие тоже можно рассматривать как своеобразный тест на мошенничество.

- Недобросовестная фирма по микрозаймам может написать вам, что произошла «ошибка», и ваш договор «аннулирован». Однако признать договор незаключенным или недействительным можно только в судебном порядке, поэтому такое «аннулирование» в письме не имеет никакой юридической силы, - напоминает юрисконсульт.

Добросовестные сотрудники микрофинансовой организации ответят, что проведут проверку, и, если информация о незаконных действиях подтвердится, то изменения будут внесены в вашу кредитную историю. Причем у кредиторов есть 10 дней, чтобы предоставить подтверждение достоверности выданного вам займа, либо исправить вашу кредитную историю, направив соответствующие достоверные сведения в бюро кредитных историй.

5) Самостоятельно обращаться в бюро кредитных историй с заявлением о внесении изменений в кредитную историю также можно, но ваши слова получат больший вес в случае признания договора займа судом незаключенным.

- Судебное оспаривание договора займа – длительный, но надежный способ защиты ваших прав. Просительная часть искового заявления может включать в себя требование признать договор займа незаключенным и исключить сведения о нем из кредитной истории. К исковому заявлению можно приложить копию талона о регистрации заявления о преступлении, копию обращения в Банк России и ответа от него, переписку с сотрудниками микрофинансовой организации, - советует Маргарита Шкурина.

После вступления решения в законную силу, если ваша кредитная история не изменится на основании решения суда, можно направить в бюро кредитных историй заявление о внесении изменений в кредитную историю и ждать от нее положительный ответ.

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