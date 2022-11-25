Как исправить прикус без брекетов и все про электронные сигареты: самарские врачи ответили на вопросы читателей «Комсомолки»

Периодически у нас возникают самые разные вопросы по состоянию здоровья. Как укрепить защитные силы организма, чтобы не болеть? Что означает тот или иной симптом? Какие обследования пройти, чтобы поставить точный диагноз? Не вредят ли здоровью популярные процедуры? В течение месяца на сайте «КП» проходила «прямая линия» наших читателей с Клиниками доктора Кравченко. Высококвалифицированные врачи более чем 40 специализаций помогали разобраться в вопросах здоровья. По итогам «прямой линии» мы собрали все вопросы и ответы.

Все о красивой и здоровой улыбке

Лена: Мне 35 лет, у меня неровные зубы. Мне могут помочь только брекеты или есть какие-то другие методы исправления, которые не занимают так много времени?

Надежда Полянчич, ортодонт: Кроме брекетов, возможно получить ортодонтическое лечение на элайнерах. Срок лечения в большей степени зависит от аномалии прикуса и способности организма перестраиваться, чем от вида коррекции.

Л.Н.: Шесть лет назад ставила четыре импланта «Биогоризонт». Все прижились, поставили коронки. Раз в полгода ходила на осмотр, по словам врача, все было прекрасно. Спустя 4 года резко разболелась область вокруг одного из имплантов, было больно накусывать, в течение недели он расшатался, и его пришлось удалить. Со слов врача, признаков воспаления не было, причина отторжения неизвестна. Таким же образом в течение года произошло отторжение остальных имплантов. Врач сказал, что сам удивлен, что так все произошло, явных причин этому не было.В чем может быть причина? Какие анализы и обследования нужно провести? Может ли это быть признаком каких-то других серьезных нарушений в организме? Есть ли смысл пробовать поставить новые импланты или это «не мое»?

Станислав Кузнецов , стоматолог-хирург, хирург-имплантолог: Однозначно ответить сложно, особенно не зная вашего анамнеза, исходной ситуации, истории болезни и особенностей анатомии. Обобщая, можно выделить три основные причины:

- Наличие сопутствующих заболеваний: диабет, остеопороз, онкология и т.д.

- Ошибки на этапе имплантации и протезирования.

- Неудовлетворительная гигиена полости рта, ненадлежащий уход за ортопедической конструкцией, имплантатами.

Так же можно потерять имплантаты вследствие травмы, но это редкость. Обследование нужно начать с консультации, сбора анамнеза, КТ, общего анализа крови и мочи. Далее при выявлении патологии и/или факторов риска назначаются дополнительные исследования, консультации других специалистов (врача-терапевта, эндокринолога и т.д.). Каждый случай индивидуален и требует индивидуального подхода. На вопрос, стоит ли пробовать поставить новые импланты, мы сможем ответить только по результатам консультаций и обследования. Выявление абсолютных противопоказаний к имплантации все же редкость. При наличии относительных противопоказаний бывает достаточно пройти курс лечения по профилю, подготовить организм к хирургическому вмешательству. Так же следует отметить, что повторное имплантологическое лечение бывает более сложным, может потребоваться выполнение костной и/или мягкотканной пластики.

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Настя: Подскажите, пожалуйста, если ноет зуб под коронкой, его придется удалять или можно разобрать всю эту конструкцию (там еще вкладка стоит) и перелечить?

Ирина Барабошкина, стоматолог-терапевт, главный врач стоматологии:Необходимо обратиться к стоматологу, провести рентгенологическое обследование, по результатам которого будет понятно, идет ли речь о сохранении зуба со снятием ортопедической конструкции или о его удалении.

Вит: Есть ли смысл удалять зуб мудрости, если он еще только прорезался или лучше подождать, когда вырастет? Боль отдает в горло и в щеку, больно есть и даже разговаривать. Сколько стоит удаление?

Станислав Кузнецов, стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог: Все индивидуально. Потребуется консультация специалиста и томография: оценить положение зуба, анатомию зуба и челюсти, степень воспалительного процесса. Если воспаление локализуется в десне (перикоронарит), иногда достаточно ее срезать, чтобы снять воспаление. Иногда нужно все-таки удалять, чтобы избежать рецидивов, разрушения зубов, деформаций зубного ряда. Стоимость удаления в наших клиниках от 1 300 рублей в зависимости от степени сложности.

Елена:У ребенка появилось белое пятно на постоянном зубе. Это опасно? Можно делать чистку?

Елена Лобынцева,детский стоматолог, заведующая детским отделением стоматологии: Данное состояние не опасно, но показаться врачу необходимо. Дома чистить зубы обязательно! Вопрос о профессиональной гигиене полости рта и зубов врач решит в ходе приема.

Кристина: У ребенка идет смена зубов, новые растут неровно. Стоматолог никак особенно не комментирует, мол, попозже займетесь, когда все зубы поменяются. С какого возраста ставить брекеты? Сейчас ребенку 8 лет.

Валерия Алексанова, ортодонт:Если зубы растут неровно, то это говорит о нехватке места в челюсти. Изначально ставятся расширяющие аппараты. Частичную брекет-систему ставят с 9-ти лет, полную брекет-систему - после прорезывания всех постоянных зубов.

Дела сердечные

Юлия: На заключении флюорографии написали: расширено сердце в попер. Что это значит? И к какому врачу обратиться?

Маргарита Степанова, терапевт, кардиолог, главный врач медицинского центра: Это значит, что увеличены размеры сердца. Необходимо выполнить эхокардиографию и обратиться к кардиологу.

Елена: У дочери 9 лет ЭКГ показало синусовую аритмию, от 62 до 100 сердечных сокращений в минуту. Временами дочь жалуется на усталость, но у нее объективно плотный график: 3 раза в неделю танцы, 2 раза театр, робототехника. Также у дочери бронхиальная астма, кашлевая форма, легкое течение, принимает базисную терапию пульмикорттурбухалер 100 мкг в день, последнее обострение больше года назад. Насколько опасна синусовая аритмия с такими показателями, или это может быть «болезнь роста»? Какие еще обследования нужно пройти? Есть ли ограничения по физическим нагрузкам? Нужно ли что-то попить для профилактики?

Тамара Гасанова, педиатр, заведующая педиатрическим отделением: Синусовая аритмия с частотой пульса от 62 до 100 ударов в минуту - это допустимая норма для детей школьного возраста. Из вашего описания можно сделать вывод, что специфических жалоб на работу сердца у вашей дочери нет (сильные сердцебиения, ощущения замирания сердца, обморочные состояния, ощущения дурноты, страха), поэтому никаких дополнительных исследований не требуется. ЭКГ рекомендуется повторять 1 раз в год. По физическим нагрузкам ограничений нет. Также не стоит принимать какие-либо препараты для «улучшения работы сердца». Усталость - это симптом, как вы правильно указали, высокой нагрузки. Если будет возможность, организуйте дочери частые переключения с одного вида деятельности на другой, строго следите за полноценностью ночного сна.

В здоровье ребенка нет мелочей.

Женское дело

Анонимно: Мне 42 года. По УЗИ нашли эндометриоз тела матки. Никаких жалоб у меня нет. Но врач все равно настаивает на «Визанне». Хочу получить второе мнение по этому вопросу. Насколько оправдано употребление этого препарата при отсутствии жалоб и что будет, если его не пить?

Галина Хохлова, гинеколог,врач высшей квалификационной категории: Без очного приема и осмотра невозможно комментировать диагноз другого специалиста. Рекомендуется записаться на прием к гинекологу для постановки точного диагноза.

Мила: У меня долгожданная беременность, срок 5-6 недель. На УЗИ не увидели сердцебиение, ставят замершую беременность. Неужели это так? Помогите, пожалуйста, советом.

Лариса Честных, гинеколог: В таких случаях обычно нужно в динамике сделать УЗИ и сдать кровь на ХГЧ с интервалом в один день для более точной диагностики. Обязательно обратитесь к специалисту.

Анна: Расскажите, пожалуйста, про гормональную заместительную терапию. Какие существуют «за» и «против»? Мне врач предлагает, но я очень боюсь, не приведет ли это к плохим последствиям для здоровья. Если я решусь, какие обследования нужно будет провести, как подбирать таблетки, какие анализы надо будет сдавать и как часто?

Лариса Честных, гинеколог: Заместительная гормонотерапия - это хороший повод продлить молодость, но конечно, для каждой женщины все строго индивидуально. Рекомендуется записаться на прием, где врач расскажет, какой перечень необходимых анализов нужно будет сделать, и подберет определенный препарат именно для вас.

Татьяна: Что делать с периодическими циститами? Помогает только «Монурал», но его же нельзя постоянно пить. К какому врачу обратиться и что сдать?

Екатерина Зеленкова, уролог: При рецидивирующих циститах прежде всего надо правильно обследовать пациента и выяснить причину обострений. Обратитесь к урологу, после беседы и обсуждения проблемы врач подберет необходимые конкретно вам обследования и консультации других специалистов, и только затем можно будет приступить к назначению препаратов. Самостоятельный прием лекарств в данном случае может только усугубить болезнь.

Посещайте своего стоматолога не реже 1 раза в год.

Профилактика лучше лечения

Марина: Посоветуйте, пожалуйста, хороший витамин Д и дозировку для ребенка 7 лет, склонного к аллергическим реакциям. Какие витамины вы бы посоветовали для укрепления иммунитета?

Тамара Гасанова, педиатр, заведующая педиатрическим отделением: Из нескольких вариантов препаратов витамина Д3 наши педиатры отдают предпочтение масляным растворам, например, «Вигантолу». Профилактическая доза для ребенка 7 лет - 1000 МЕ. Укрепить иммунитет с помощью витаминов невозможно. В любом случае нужно проконсультироваться у специалиста, и действовать в соответствии с инструкцией, так как имеются противопоказания.

Наталья: Какие профилактические анализы нужно сдавать в возрасте 50+, чтобы быть спокойной за свое здоровье? Достаточно ли диспансеризации или нужен углубленный мониторинг?

Александр Плясунков, эндокринолог, терапевт:Женщинам в возрасте 50+ при отсутствии жалоб, хронических заболеваний, нормальной массе тела, при условии, что родители не страдали сахарным диабетом, перечень анализов входящих в диспансеризацию будет достаточен.

Пациентам с избыточной массой тела обычно назначают контроль общего холестерина крови плюс фракции триглицеридов. Если у родителей сахарный диабет, то нужен контроль уровня глюкозы крови, а при необходимости и контроль гликированного гемоглобина 1 раз в три месяца, чтобы не пропустить дебют сахарного диабета. Так как чем раньше начато лечение этого заболевания, тем ниже риск развития осложнений, а это в значительной степени влияет на продолжительность и качество жизни.

С учетом того, что растет заболеваемость пациентов остеопорозом, при ухудшении осанки, снижении роста, а самое главное при наличии переломов, возможно, потребуется рентгеновская денситометрия, а также определение уровня общего кальция, фосфора, креатинина, щелочной фосфатазы крови и обязательно витамина Д, для предотвращения развития или лечения уже имеющегося остеопороза. В любом случае необходима очная консультация специалистов.

Какие анализы и как часто сдавать, подскажет врач.

Ольга: Какой вид анализов на аллергию более точный: «царапки» или кровь? Сдавали и то, и другое, результаты не совпадают. Чему верить?

Нурия Любимова,аллерголог-иммунолог: Однозначного ответа на этот вопрос нет. Скарификационные или прик-тесты и анализы специфических иммуноглобулинов Е крови достоверны при соблюдении условий проведения исследований и состояния организма на момент исследования.

После болезни

Ирина: После ковида уже около года сильно и часто болит правая рука, через которую ставили систему. Не получается определить, в чем именно проблема: суставы, вены, мышцы. Никакие витамины и мази не помогают. Участковый терапевт прописал только обезболивающие уколы, а для лечения ничего. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.

Нурия Любимова, аллерголог-иммунолог: Необходима консультация терапевта для назначения необходимого обследования и лечения. С собой нужно будет принести выписку из стационара и результаты проведенных исследований. Боль в руке может быть обусловлена патологией суставов, мышц, сухожилий, сосудов, нервной проводимости.

Екатерина: Переболела коронавирусом года полтора назад. С тех пор периодически побаливает в правом подреберье, сдаю анализы, повышены алат и асат, по назначению врача пропиваю «Урсофальк», спустя время ситуация повторяется. Что мне делать, какие обследований пройти и что пропить? Есть ли шанс, что печень восстановится?

Маргарита Степанова терапевт, кардиолог, главный врач медицинского центра: Результатов анализов асат и алат недостаточно. Рекомендуется пройти полный развернутый биохимический анализ крови на состояние работы печени и ЖКТ, УЗИ брюшной полости, и с результатами обратиться к специалисту.

Светлана: Переболела пневмонией. Во время болезни температура была невысокой, 37,5. После приема антибиотиков температура нормализовалась до 36,6, а потом снова поднялась и держится 37-37,2. Это нормально?

Александр Плясунков эндокринолог, терапевт:После завершения курса антибиотиков необходим контроль за состоянием легких, контрольная рентгенография органов грудиной клетки, чтобы понять, разрешилась пневмония или нет. Если она не разрешилась, то нужна повторная консультация терапевта/пульмонолога для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения. Возможно, необходимо дообследование: общий анализ крови с лейкоформулой, общий анализ мочи, биохимия крови (АЛТ, АСТ, креатинин, СРБ). Советуем обратиться за консультацией к специалисту.

Марина: После болезни у меня забивается нос, особенно ночью, и уши закладывает.Что делать, чем лечить?

Олег Зотов,оториноларинголог: Заочно назначить лечение не представляется возможным. Необходим очный осмотр, также могут понадобиться дополнительные обследования: КТ или рентген околоносовых пазух.

В лечении заболеваний уха, горла и носа очень важен осмотр пациента.

Когда расстроился желудок

Жанна: Каждую осень у меня происходит обострение гастрита: возникает тошнота, боли и т.д. Режим питания и образ жизни не меняю. Почему обострение происходит именно осенью? И можно ли что-то с этим поделать?

Маргарита Степанова терапевт, кардиолог главный врач медицинского центра: Заболевания ЖКТ имеют сезонность обострений, чаще всего это весна и осень. Это связано со снижением иммунитета, сокращением количества солнечных дней, снижением настроения и повышением уровня стресса. Также можно учитывать изменение рациона, связанное с уменьшением количества фруктов и овощей. Для более подробного анализа ситуации рекомендую обратиться к гастроэнтерологу.

Елена: У мужа часто бывает изжога после приема пищи, а также ночью и утром, иногда с болью и запахом. Обследование проходил с помощью УЗИ брюшной полости, ФГС, обнаружили только повышенную кислотность, пролечился антибиотиками. На 2 месяца исчезла изжога, потом все заново. Каждый день принимает омепрозол и во время приема пищи креон. Подскажите, к кому обратиться за консультацией?

Маргарита Степанова, терапевт, кардиолог, главный врач медицинского центра: Вашему мужу необходимо обратиться к гастроэнтерологу для назначения лечения.

Татьяна: Что может означать повышение амилазы в крови? У меня 169.

Нурия Любимова,терапевт, аллерголог-иммунолог: В случае повышения амилазы в крови требуется пройти дообследование у гастроэнтеролога.

Вредно – невредно?

Настя: Делаю ботокс и мезотерапию. Подскажите, пожалуйста, вредны ли эти уколы красоты для здоровья?

Наталья Кирдяшева, косметолог, дерматолог: Препараты ботулотоксина, применяемые в косметологии, хорошо изучены и безопасны при условии их правильного введения. Безопасность инъекций ботулотоксина обеспечивается за счет допустимых терапевтических дозировок и точечного введения. Клинические исследования, база доказательной медицины и применение у детей служат дополнительным подтверждением безопасности метода. Ботокс действует только локально, вводится в минимальной дозировке, он приводит к расслаблению мышц на уровне передачи сигнала от нервных волокон к мышечным. Системного эффекта на организм в рекомендуемых дозах не оказывает, не влияет на картину крови и уровень гормонов. В надпочечниках, печени, почках и др. органах скелетных мышц нет, поэтому, как правило, ботокс на них не действует. Однако, при наличии сомнений, лучше обратиться к врачу.

Юлия: Нашла у 16-летней дочери электронную сигарету, очень расстроилась. Она говорит, что такие сигареты не вредны, в отличие от обычных. Есть ли какие-либо исследования по этой теме?

Тамара Гасанова,педиатр, заведующая педиатрическим отделением: Есть масса исследований, что электронные сигареты не менее вредны, чем обычные сигареты. Кроме того, из-за убеждённости в их безвредности, люди берутся за них чаще, чем за обычные сигареты, т.к. практически нет барьеров для курения (многие курят в помещении, в транспорте и т.д.)

Про руки и про ноги

Александр: Беспокоят боли в колене. При ходьбе щелкает, при напряжениях боли под коленной чашечкой. Поставили диагноз лигаментит надколенника и синовит,повреждения мениска IIIa степени и латерального II степени. Что посоветуете в качестве лечения?

Алексей Павлов, травматолог-ортопед: Все зависит от возраста и образа жизни пациента. Например, если возраст пациента младше 80-ти лети ведет активный образ жизни, возможно оперативное лечение, видеоартроскопия. В любом случае нужно проконсультироваться у специалиста, так как имеются противопоказания.

Многое в лечении зависит от возраста и образа жизни пациента.

Мike: Подскажите, пожалуйста, может ли разное давление на разных руках быть связано с проблемами в самой руке (защемление, что-то с сосудами)? У меня периодически немеет и отекает левая рука, на которой давление 140-160, а на правой 110-130. В остальном чувствую себя хорошо. УЗИ сосудов шеи и почек делала, все в норме. Все другие анализы в норме. Мне 33 года. Что это, гипертония или проблемы с рукой? К какому врачу обратиться?

Елена Палойко, невролог, врач высшей квалификационной категории:В норме разница артериального давления на разных руках не должна превышать 20 единиц. Для уточнения диагноза измеряйте артериальное давление в спокойном состоянии на двух руках дважды в день, по три раза, в течение нескольких дней. Записывайте средние цифры. Если снова будут отклонения от нормы, лучше показаться врачу. Возможна аномалия одного из сосудов. В диагностике поможет УЗДГ сосудов верхних конечностей, МРТ сосудов, КТ-артериография. Точнее может сказать врач-ангиохирург после осмотра. Также надо исключить неврологическую патологию с вегетативно-трофическими нарушениями.

«Детские» болезни у взрослых

Любовь: Мой сын второй год ходит в сад и очень часто болеет, примерно раз в месяц. Как правило, это насморк, иногда небольшая температура. Я понимаю, что так организм ребенка адаптируется к детскому коллективу, происходит тренировка иммунитета. Но дело в том, что вместе с ним каждый раз начала болеть я, хотя до этого таких проблем не было. Говорит ли это о моих проблемах с иммунитетом? Как его укрепить? Нужны ли противовирусные для профилактики мне и сыну?

Тамара Гасанова, педиатр,заведующая педиатрическим отделением:Вы совершенно правы, что ребенок, посещая детский сад, «тренирует» свою иммунную систему, знакомит ее с различными инфекционными агентами, и это совершенно естественный процесс. Если ребенок переносит до 10 эпизодов ОРВИ в год, которые протекают так, как вы описали - это норма.

Почему взрослый человек заболевает от ребенка? Потому что иммунитет после банальных вирусных инфекций «живет» около 20 лет. Таким образом, ваша иммунная система уже «забыла», что встречалась ранее с этими возбудителями. Либо с некоторыми действительно не встречалась (известно более 200 видов вирусов). «Раньше такого не было» - это просто совпадение, скорее всего раньше ваш ребенок переносил вирусные инфекции, к которым, вероятно, у вас все же был иммунитет.

В настоящее время не существует безопасных и эффективных препаратов для «улучшения» работы иммунной системы. Все что можно сделать для снижения заболеваемости у ребенка и у взрослого человека - это вакцинация, соблюдение личной гигиены, контроль за качеством воздуха в помещении, полноценный сон, регулярная физическая активность и рациональное питание.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста