Куда сходить в День матери в Самаре: куда можно сводить мам и детей

День матери стал популярным несколько лет назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 ноября в России празднуют День матери. Он стал популярным буквально несколько лет назад. Теперь его принято отмечать в кругу семьи. Рассказываем, куда можно сходить в Самаре в День матери с детьми или без них.

КОНЦЕРТЫ

Концерт на льду «Вертикаль времени Высоцкого»

Когда: 26 ноября, 19.00 Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222)

Билеты: 2500-8000 руб.

Шикарный подарок для мамы - впервые в Самаре концертная программа с элементами ледового шоу - «Вертикаль времени Высоцкого». На сцену выйдут звезды кино и эстрады - Вениамин Смехов, Дмитрий Харатьян, Александр Ф Скляр, Евгений Дятлов и другие.

Юбилейный концерт Василия Святкина

Когда: 27 ноября, 19.00 Где: Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)

Билеты: 300-2000 руб.

Если ваша мама любит классическую музыку, то вам крупно повезло. Прямо в День матери юбилейной концерт солиста и ведущего мастера сцены театра оперы и балета, заслуженного артиста России Василия Святкина. В программе - сцены, арии и ансамбли из опер.

Монолог-концерт Евгения Гришковца

Когда: 28 ноября, 19.00

Где: Самарский драматический театр им. Горького (пл. Чапаева, 1)

Билеты: 1800-4000 руб.

Известный драматург и актер Евгений Гришковец на этот раз представляет свой монолог-концерт (18+). По его словам, на сцену он выйдет не как герой своего спектакля, а как писатель. Текст, с которым Гришковец обратится к зрителям, ранее никогда не звучал со сцены.

ТЕАТР

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

Когда: 26 ноября, 10.30, 13.00

Где: Самарский театр кукол (ул. Самарская, 95)

Билеты: 450 руб.

Если в семье есть маленькие дети, то в эти выходные можно сходить на премьерный спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (0+) в театре кукол. Неожиданное оформление по-новому раскроет знакомый каждому с детства мир сказок Александра Пушкина. Удивят даже взрослых!

«Катапульта»

Когда: 26 ноября, 19.00

Где: Самарский драматический театр им. Горького (пл. Чапаева, 1)

Билеты: 300-600 руб.

Премьера на экспериментальной сцене драмтеатра. Если классика поднадоела, то смело можно оправляться на спектакль «Катапульта» (18+). Инфантильный неудачник Вадик мечется между долгом и унынием, между необходимостью и обстоятельствами, между мечтой и действительностью. И вот уже простое желание купить сыну на выпускной новый костюм оборачивается трагедией античного размаха.

Бумажное шоу для всей семьи

Когда: 27 ноября, 11.30

Где: ТЦ «Европа» (ул. Фрунзе, 86)

Билеты: 400-1100 руб.

Интерактивный спектакль «Бумажная история» (0+) - это волшебный бумажный фейерверк для всей семьи. Капризному снеговику стало скучно зимой, и он отправился на поиски более интересного времени года. А что из этого получилось, зритель сможет не только посмотреть но и почувствовать на себе - покидаться бумажным снегом и прыгнуть в огромный бумажный сугроб.

«Евгения»

Когда: 27 ноября, 19.00

Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27)

Билеты: 300-600 руб.

В «Камерной сцене» премьера - спектакль «Евгения» по малоизвестной, но не менее искрометной пьесе Бомарше. Главная героиня сначала пострадает, но будет сполна вознаграждена неземной любовью.

Творческая встреча с Татьяной Васильевой

Когда: 28 ноября, 19.00 Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7)

Билеты: 700-2000 руб.

Подарите маме билет на творческий вечер народной артистки России, исполнительницы роли незабываемой Суссаны из «Самой обаятельной и привлекательной» Татьяны Васильевой (12+). В Самаре актриса поделится со слушателями самыми сокровенными историями из своей жизни, расскажет курьезные случаи со съемочных площадок и театральных подмостков и споет.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

День матери в областной детской библиотеке

Когда: 27 ноября, 12.00 Где: Самарская областная библиотека (ул. Невская, 8)

Вход свободный.

Самарская областная детская библиотека проведет творческую мастерскую ко Дню матери «Единственной маме на свете» (6+). Участники смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению праздничного сувенира для мам.

В течение всего дня гости библиотеки на интерактивной выставке смогут познакомиться с подборкой изданий о мамах.