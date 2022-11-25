Куда сходить в День матери в Самаре: куда можно сводить мам и детей

День матери стал популярным несколько лет назад.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
27 ноября в России празднуют День матери. Он стал популярным буквально несколько лет назад. Теперь его принято отмечать в кругу семьи. Рассказываем, куда можно сходить в Самаре в День матери с детьми или без них.
КОНЦЕРТЫ
Концерт на льду «Вертикаль времени Высоцкого»
Когда: 26 ноября, 19.00 Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222)
Билеты: 2500-8000 руб.
Шикарный подарок для мамы - впервые в Самаре концертная программа с элементами ледового шоу - «Вертикаль времени Высоцкого». На сцену выйдут звезды кино и эстрады - Вениамин Смехов, Дмитрий Харатьян, Александр Ф Скляр, Евгений Дятлов и другие.
Юбилейный концерт Василия Святкина
Когда: 27 ноября, 19.00 Где: Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)
Билеты: 300-2000 руб.
Если ваша мама любит классическую музыку, то вам крупно повезло. Прямо в День матери юбилейной концерт солиста и ведущего мастера сцены театра оперы и балета, заслуженного артиста России Василия Святкина. В программе - сцены, арии и ансамбли из опер.
Монолог-концерт Евгения Гришковца
Когда: 28 ноября, 19.00
Где: Самарский драматический театр им. Горького (пл. Чапаева, 1)
Билеты: 1800-4000 руб.
Известный драматург и актер Евгений Гришковец на этот раз представляет свой монолог-концерт (18+). По его словам, на сцену он выйдет не как герой своего спектакля, а как писатель. Текст, с которым Гришковец обратится к зрителям, ранее никогда не звучал со сцены.
ТЕАТР
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
Когда: 26 ноября, 10.30, 13.00
Где: Самарский театр кукол (ул. Самарская, 95)
Билеты: 450 руб.
Если в семье есть маленькие дети, то в эти выходные можно сходить на премьерный спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (0+) в театре кукол. Неожиданное оформление по-новому раскроет знакомый каждому с детства мир сказок Александра Пушкина. Удивят даже взрослых!
«Катапульта»
Когда: 26 ноября, 19.00
Где: Самарский драматический театр им. Горького (пл. Чапаева, 1)
Билеты: 300-600 руб.
Премьера на экспериментальной сцене драмтеатра. Если классика поднадоела, то смело можно оправляться на спектакль «Катапульта» (18+). Инфантильный неудачник Вадик мечется между долгом и унынием, между необходимостью и обстоятельствами, между мечтой и действительностью. И вот уже простое желание купить сыну на выпускной новый костюм оборачивается трагедией античного размаха.
Бумажное шоу для всей семьи
Когда: 27 ноября, 11.30
Где: ТЦ «Европа» (ул. Фрунзе, 86)
Билеты: 400-1100 руб.
Интерактивный спектакль «Бумажная история» (0+) - это волшебный бумажный фейерверк для всей семьи. Капризному снеговику стало скучно зимой, и он отправился на поиски более интересного времени года. А что из этого получилось, зритель сможет не только посмотреть но и почувствовать на себе - покидаться бумажным снегом и прыгнуть в огромный бумажный сугроб.
«Евгения»
Когда: 27 ноября, 19.00
Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27)
Билеты: 300-600 руб.
В «Камерной сцене» премьера - спектакль «Евгения» по малоизвестной, но не менее искрометной пьесе Бомарше. Главная героиня сначала пострадает, но будет сполна вознаграждена неземной любовью.
Творческая встреча с Татьяной Васильевой
Когда: 28 ноября, 19.00 Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7)
Билеты: 700-2000 руб.
Подарите маме билет на творческий вечер народной артистки России, исполнительницы роли незабываемой Суссаны из «Самой обаятельной и привлекательной» Татьяны Васильевой (12+). В Самаре актриса поделится со слушателями самыми сокровенными историями из своей жизни, расскажет курьезные случаи со съемочных площадок и театральных подмостков и споет.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
День матери в областной детской библиотеке
Когда: 27 ноября, 12.00 Где: Самарская областная библиотека (ул. Невская, 8)
Вход свободный.
Самарская областная детская библиотека проведет творческую мастерскую ко Дню матери «Единственной маме на свете» (6+). Участники смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению праздничного сувенира для мам.
В течение всего дня гости библиотеки на интерактивной выставке смогут познакомиться с подборкой изданий о мамах.