В Самаре у должников за коммунальные услуги забирают автомобили

В Самаре еженедельно проходят рейды по должникам, которые не платят за отопление и горячее водоснабжение. Очередной выезд судебных приставов Советского района областной столицы с представителями «ЭнергосбыТ Плюс» закончился конфискацией личного автомобиля неплательщика.

Если вовремя не платить за тепло и горячую воду, то рано или поздно в квартире раздастся звонок, и в гости ожидаемо придут судебные приставы. Ненастная погода, снег и дождь не помешают последним отправиться в рейд по должникам. Вот и в этот вечер приставы Советского района пришли во двор по улице Запорожской, чтобы конфисковать автомобиль популярной немецкой марки.

У должника общая сумма задолженности около 400 тысяч рублей. Сюда включены долги, просрочки, пени за коммунальные услуги, кредиты, штрафы. Только задолженность перед энергетиками составляет 166 тысяч рублей и накопилась она за полтора года. При этом нельзя сказать, что такой финал, как арест автомобиля, является неожиданностью для должника. Как рассказала главный специалист по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Ненашева, процедура уведомлений о сумме задолженности у судебных приставов отработана годами.

- Неплательщик информируется как со стороны энергокомпании, так и со стороны ФССП. Мы напоминаем о необходимости скорейшего погашения долга во избежание неприятных последствий. Однако не все граждане идут на контакт, некоторые откладывают общение на потом. В результате наступает момент, когда у должника начинаются проблемы.

При отсутствии обратной связи финал всегда предсказуем: транспортное средство будет конфисковано и увезено на штрафстоянку, чтобы потом его выставили на торги. У неплательщика есть 5 дней на то, чтобы оплатить задолженность. Но, по словам Юлии Ненашевой, чаще всего до продажи дело не доходит.

- Как правило, собственники авто уже на следующий день гасят задолженность в полном объеме, дабы не лишиться своего имущества. При этом к их затратам добавляется и оплата работы эвакуатора, и содержание автомобиля на штраф-стоянке.

Подобная ситуация - повод лишний раз внимательно посмотреть в квитанцию и оплатить накопленные долги. Причем сделать это сейчас вдвойне выгодно. Дело в том, что в Самарской области действует акция «В Новый год – без долгов и с подарками!» Для участия клиенты компании – физические лица должны до 31 декабря 2022 года оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь, а также убедиться в отсутствии задолженности за указанные энергоресурсы.

Все участники акции получат списание пеней при их наличии (за исключением пеней, взыскиваемых по решению суда) и возможность выиграть сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов. Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».