Более 800 тысяч жителей Самарской области прошли диспансеризацию и профосмотр

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Важным тестом в своевременной диагностике сахарного диабета является исследование содержания глюкозы в крови. Это исследование является обязательным компонентом профилактического медицинского осмотра или 1 этапа диспансеризации и проводится ежегодно всем лицам независимо от возраста.

- Почти у 5% жителей Самарской области, прошедших диспансеризацию, выявляется повышенный уровень глюкозы в крови (гипергликемия), - рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин. - Гипергликемия может быть после перенесенного стресса, физической нагрузки, при избытке углеводов в питании. Поэтому исследование желательно проводить утром натощак. При подозрении на сахарный диабет, на 2 этапе диспансеризации проводится определение концентрации гликированного гемоглобина в крови. Ежегодно при диспансеризации впервые выявляется почти 2000 новых случаев сахарного диабета. В этом году при диспансеризации уже выявлено 1881 случай сахарного диабета.

К примеру, медработники Самарской городской больницы №4 в этом году выявили в ходе диспансеризации 100 новых случаев сахарного диабета.

- Прохождение диспансеризации позволяет нам выявить заболевание на ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно и в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных осложнений, - пояснила главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор. - Главная задача диспансеризации — найти у человека риски развития неинфекционного заболевания или начальные признаки болезни, о которых он, возможно, и не догадывается. Во время профилактического осмотра врачи объясняют пациенту, как тот или иной фактор, к примеру, вредные привычки, может сказываться на их здоровье».

Факторами риска развития сахарного диабета являются:

- наследственность (наличие диабета 2 типа у ближайших родственников (родителей, родных братьев и сестер)

- возраст 45 лет и старше

- избыточная масса тела и ожирение (если индекс массы тела больше 30 кг/м2 и ожирение носит абдоминальный характер, риск сахарного диабета повышается при окружности талии у мужчин больше 102 см, у женщин больше 88 см.)

- нерациональное питание

- низкая физическая активность

- наличие сердечно-сосудистых заболеваний (гипертонии).

Медицинские работники настоятельно рекомендуют жителям пройти диспансеризацию. Для этого необходимо обратиться по телефону своей поликлиники и записаться на удобное время. Также доступна дистанционная запись на диспансеризацию посредством портала Госуслуги. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.