В области появится «Большая Самарская Тропа»

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Центр общественного здоровья и медицинской профилактики инициирует и поддерживает проекты некоммерческих организаций по актуальным направлениям формирования общественного здоровья. Одним из таких направлений является развитие инфраструктуры оздоровительной ходьбы. По этому направлению уже было реализовано несколько проектов, и вот новый проект «Большая Самарская Тропа» был поддержан в 2022 году Фондом Президентских грантов.

В рамках проекта будет создан общедоступный маршрут оздоровительной ходьбы от Самары до Тольятти, который можно пройти как целиком, так и частями.

В настоящее время проводится очистка маршрута силами добровольцев. Работа волонтеров по очистке троп от техногенного мусора - это эффективная форма экологического воспитания и к тому же, это двигательная активность на свежем воздухе, чего часто не хватает современной молодежи.

Недавно состоялась очередная акция по уборке ветки тропы, проходящей по Коптевому оврагу в Красноглинском районе Самары. В акции приняли участие студенты-волонтеры Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна. Этот колледж имеет давние традиции волонтерства Студенты и преподаватели колледжа вместе с энтузиастами оздоровительной ходьбы почистили склоны оврага и русла ручьев от мусора и автомобильных покрышек в изобилии разбросанных по округе. Было собрано и вывезено около 12 кубометров мусора, однако работы предстоит еще много.

Оздоровительная ходьба по рекреационным имеет огромный профилактический эффект, и разумеется ходить гораздо приятнее по чистым и обустроенным трассам.