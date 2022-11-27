Самарские врачи рассказали, как провести новогодние праздники так, чтобы их себе не испортить

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Новый год это замечательный праздник, тем более надо стараться провести его так, чтобы о нем остались только приятные воспоминания, а не лишние килограммы или, того хуже, тяжелое расстройство здоровья с длительными последствиями.

Старайтесь резко не менять режим питания, не стоит голодать до вечера 31 декабря, у вас должен быть полноценный завтрак, обед. Это поможет вам более осознанно и ответственно подойти к питанию за новогодним столом.

Правило первое и главное – умеренность

Умеренным должно быть разнообразие пищи (не превращайте Новый год в all inclusive турецкого отеля!), количество и скорость употребления – дайте организму возможность полноценно переварить все съеденное. Постарайтесь проявить изобретательность и немного снизить избыточную калорийность новогоднего стола.

Классический салат оливье можно сделать полезнее, если заменить колбасу отварным мясом курицы или говядины, морковь отварить до полуготовности, использовать свежие огурцы и заправить его не майонезом, а смесью оливкового масла, йогурта и небольшого количества горчицы.

Подумайте, может торты и пирожные стоит перенести на один из более поздних праздничных дней.

Кстати, 1 января можно и пропустить первый прием пищи или заменить его чаем, легким йогуртом, кефиром.

Особую осторожность нужно проявлять с алкоголем. По возможности воздерживайтесь от него или, по крайне мере, не позволяйте никому оказывать на вас давление. Если совсем не пить не удается, тогда тоже важно соблюдать несколько правил. Не мешайте напитки! Выберите что-то одно и не меняйте выбранный напиток.

Паузы между приемами алкоголя должны быть достаточными, помните, что для усвоения 50 г крепкого напитка организму требуется в среднем 30 минут. Будьте очень осторожны с газированными напитками.

Углекислый газ ускоряет всасывание алкоголя и сам по себе дополнительно раздражает желудочно-кишечный тракт. Вопреки расхожему мнению алкоголь несовместим ни с жирной пищей, ни со сладостями. Нарушая это правило, вы наносите по своей поджелудочной железе двойной или даже тройной удар. А вот несколько глотков чистой воды без газа на каждую дозу алкоголя будут полезны. Важно помнить, что злоупотребление алкоголем это причина множества хронических и ряда острых заболеваний, например, острого панкреатита, который является тяжелым хирургическим заболеванием с высокой летальностью!

Новый год — это действительно праздник, не сводите его к еде и алкоголю. Участвуйте в конкурсах, танцуйте, прогуляйтесь на свежем воздухе, не сидите на месте. А несколько дней в новогодние праздники специально посвятите физической культуре.

Кстати, если вы планируете начать новую, более здоровую жизнь, то январь для этого отлично подходит!