На предприятиях региона внедряются программы по укреплению общественного здоровья

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Эта работа на предприятиях проводится в рамках национального проекта «Демография» при методическом содействии специалистов Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Укрепление общественного здоровья — важное направление национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в особое внимание уделяется профилактической работе.

На предприятиях сотрудники центра общественного здоровья проводят мероприятия, направленные на формирование у работников и членов их семей приоритетов здорового образа жизни.

- В регионе утвержден «Профиль здоровья промышленного предприятия», — рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. — В рамках программы «Укрепление здоровья на рабочем месте» проводится мониторирование и оценка распространенности основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний — табакокурения, потребления алкоголя, недостаточного потребления овощей и фруктов, низкой двигательной активности, — а также информированности о здоровом образе жизни и приверженности к нему.

Наиболее активно корпоративные программы работают на предприятиях нефтехимической отрасли, в том числе в АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», АО «Транснефть-Приволга», АО «Тольяттикаучук».

- На предприятиях проводится работа по внедрению в столовых на предприятиях меню с детальной информацией КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы), обогащением витаминами овощами и фруктами, снижению потребления соли, раздельному предоставлению заправок для салатов, внедрением «здорового блюда дня», обеспечению работников чистой питьевой водой, — отметил Александр Владимирович.

На Сызранском НПЗ внедрена программа развития культуры здорового образа жизни «Живите дольше», в рамках которой проводится информирование работников и членов их семей о вредных привычках, даны рекомендации по правильному питанию, в том числе ограничению потребления соли.

На ОАО «Электрощит» функционирует корпоративная столовая на принципах правильного питания.

Как отмечают специалисты, избыточное потребления поваренной соли повышает артериальное давление, а это в свою очередь — риски для сердечно-сосудистой системы и их осложнений — инфаркта, инсульта, сосудистой деменции и т.д. Считается, что здоровому человеку, живущему в умеренном климате, требуется не более 5 граммов соли в день.