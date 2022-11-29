В России каждый год регистрируют около 15 миллионов случаев инсультов

Фото: Жданов Анатолий Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По статистике в нашей стране первичная заболеваемость инсультом составляет 420 случаев на 100 тыс. населения. В Самарской области этот показатель несколько ниже – от 340 до 379. В пресс-центре Самарского областного вещательного агентства эксперты обсудили как предотвратить заболевание и что делать, если инсульт все-таки случился.

По словам главного внештатного специалиста невролога регионального Минздрава Ольги Андрофагиной, В Самарской области сейчас работают 13 специализированных сосудистых отделений, где оказывают помощь больным с инсультом.

- Главный фактор в эффективном оказании помощи таким больным – это время, - констатирует эксперт. - Чем быстрее пациент обратится за помощью и попадет к специалистам сосудистого отделения, тем более благоприятный исход заболевания можно ожидать. Очень важно максимально быстро начать терапию, на это у врачей есть четыре с половиной часа.

Как рассказала врач, инсульты делятся на ишемические и геморрагические. Ишемические – это нарушение кровотока по сосуду, который питает определенный участок мозга. Чаще всего причиной этого состояния являются атеросклеротические бляшки или тромбозы. Основные симптомы - нарушение речи, слабость в конечностях, угнетение сознания. При появлении этих признаков необходимо немедленно вызвать скорую помощь и обязательно перечислить их при разговоре с диспетчером.

Основная причина развития геморрагического инсульта – разрыв сосуда и кровоизлияние в мозг. Причиной таких состояний является гипертония, врожденные или приобретенные особенности сосудов. Это тяжелые «удары в голову», они часто сопровождающиеся потерей сознания. Летальность среди больных составляет до 60%. Согласно статистике, заболевание «молодеет».

По словам главного специалиста по профилактической медицине Минздрава РФ в Приволжском федеральном округе и Минздрава региона, заместителя главврача Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юрия Мальшина, к группе риска относятся люди в возрасте старше 45 лет. Причем каждые 10 лет эти риски возрастают вдвое. Кроме того, чаще подвержены инсультам люди, страдающие атеросклерозом, сахарным диабетом, артериальной гипертонией, заболеваниями, связанными с нарушениями свертываемости крови. В числе поведенческих факторов риска – курение и злоупотребление алкоголем.

- В стране создана серьезная система профилактики, - подчеркивает Мальшин. - С 2019 года все граждане старше 40 лет имеют возможность проходить диспансеризацию, в ходе которой специалисты выявляют на ранней стадии хронические заболевания, способные привести к инсульту. В частности, медики часто выявляют пациентов с гипертонией, которые не знали о своем заболевании. Кроме того, проводят исследования уровня сахара и холестерина в крови. В ходе второго этапа диспансеризации пациентам проводят более глубокое обследование. Проводится ультразвуковое исследование состояния сосудов, которые кровоснабжают головной мозг. Пренебрегать возможностью пройти обследование ни в коем случае нельзя.

Мальшин напомнил, что коронавирусная инфекция является своего рода пусковым механизмом для развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.

- В среднем у 20-30 процентов пациентов, перенесших ковид даже в легкой форме или бессимптомно, очень высок рис развития сосудистых катастроф, - говорит эксперт. – Именно поэтому для людей, переболевших коронавирусной инфекцией, предусмотрена углубленная диспансеризация через 60 дней после выздоровления. Эту возможность нужно обязательно использовать. Обследование позволяет выявить изменения в сердце, почках, печени, других органах.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава Самарской области Анны Шишкиной, реабилитация после инсульта начинается в первые же сутки после «удара».

- В арсенале медиков много методик, которые направлены на восстановление организма, - отмечает она. – Реабилитацией занимаются лечащий врач, специалист по лечебной физкультуре, физиотерапевт, логопед, психолог, медсестра.