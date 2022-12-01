В регионе стартовало обучение врачей поликлиник по раннему выявлению пациентов с высоким риском алкоголь-ассоциированных заболеваний в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Организаторами семинаров выступают Самарский областной

Чтобы курильщиков стало меньше, необходимо проводить профилактические мероприятия

Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики ежегодно проводят более 180 мероприятий с охватом более 10000 молодых людей по профилактике курения среди молодежи. Помимо интерактивных тренингов для школьников и студентов, специалисты проводят методическую работу с преподавателями.

Самарский областной центр общественного здоровья сотрудничает с Региональным социопсихологическим центром, Центром профессионального образования Самарской области, Центром социализации молодежи, десятками образовательных учреждений.

- В рамках этого взаимодействия более чем с 800 педагогами мы детально обсудили современные подходы к организации профилактических программ в образовательных учреждениях, типичные сложности и ошибки. Мы очень благодарны за то, что министерство образования и науки Самарской области полностью поддерживает это взаимодействие, - отметил главный врач центра Александр Муравец.

Также к профилактике курения подключены социально-ориентированные общественные организации, победители Конкурса Президентских грантов и Регионального Конкурса грантов Самарской области. Большую работу ведут волонтеры-медики и тренерские группы самих образовательных учреждений. Мероприятия проходят не только в Самаре и Тольятти, но и во многих других муниципальных образованиях области.

- Приходится бороться не только с обычными сигаретами, но и электронными устройствами потребления никотина, устройствами нагревания табака, кальянами и жевательными формами никотина. Конечно, работа предстоит большая, но уже сейчас региону есть чем гордиться – Самарская область входит в группу регионов с наименьшей долей курильщиков. Наш показатель – 16,8%, а среднероссийский 20,3%, - подчеркнул Александр Владимирович.