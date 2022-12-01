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Общество1 декабря 2022 5:00

В регионе стартовало обучение врачей поликлиник по раннему выявлению пациентов с высоким риском алкоголь-ассоциированных заболеваний в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Организаторами семинаров выступают Самарский областной

Этому способствуют профилактические мероприятия
Жанна ВАЛЮТИНА
Чтобы курильщиков стало меньше, необходимо проводить профилактические мероприятия

Чтобы курильщиков стало меньше, необходимо проводить профилактические мероприятия

Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики ежегодно проводят более 180 мероприятий с охватом более 10000 молодых людей по профилактике курения среди молодежи. Помимо интерактивных тренингов для школьников и студентов, специалисты проводят методическую работу с преподавателями.

Самарский областной центр общественного здоровья сотрудничает с Региональным социопсихологическим центром, Центром профессионального образования Самарской области, Центром социализации молодежи, десятками образовательных учреждений.

- В рамках этого взаимодействия более чем с 800 педагогами мы детально обсудили современные подходы к организации профилактических программ в образовательных учреждениях, типичные сложности и ошибки. Мы очень благодарны за то, что министерство образования и науки Самарской области полностью поддерживает это взаимодействие, - отметил главный врач центра Александр Муравец.

Также к профилактике курения подключены социально-ориентированные общественные организации, победители Конкурса Президентских грантов и Регионального Конкурса грантов Самарской области. Большую работу ведут волонтеры-медики и тренерские группы самих образовательных учреждений. Мероприятия проходят не только в Самаре и Тольятти, но и во многих других муниципальных образованиях области.

- Приходится бороться не только с обычными сигаретами, но и электронными устройствами потребления никотина, устройствами нагревания табака, кальянами и жевательными формами никотина. Конечно, работа предстоит большая, но уже сейчас региону есть чем гордиться – Самарская область входит в группу регионов с наименьшей долей курильщиков. Наш показатель – 16,8%, а среднероссийский 20,3%, - подчеркнул Александр Владимирович.

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