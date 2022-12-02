В Самарской области следить за здоровьем детей помогают профилактические осмотры

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Они включают в себя не только консультации специалистов, а также лабораторную диагностику и дополнительные инструментальные методы исследования (УЗИ, ЭКГ, Эхо-КГ, флюорография).

Профосмотры позволяют выявить уже имеющееся заболевание, зачастую на ранних стадиях развития, своевременно определить факторы риска развития той или иной патологии и устранить их.

Каждому возрастному периоду соответствует определенный перечень осмотров и исследований.

- Наиболее пристальное внимание оказывается детям в определенные возрастные периоды, так называемые «критические периоды»: 1 год, 3 года, 6 лет, с 15 до 17 лет, - рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.

Как отмечают специалисты, первый и самый главный период – это новорожденность и развитие ребенка в первый год жизни.

- Этот период характеризуется самым мощным ростовым скачком, ростом и функциональным созреванием органов и систем. План обследования ребенка в первый год жизни достаточно насыщенный, ежемесячно проводится осмотр врачом-педиатром и в соответствие с графиком врачами узкой специализации практически всех специальностей (невролог, ЛОР, окулист, хирург, ортопеду, уролог, гинеколог, стоматолог). Эти наблюдения позволяют оценить правильность динамики физиологического развития, - подчеркнула главный внештатный специалист по дошкольно-школьной медицине министерства здравоохранения Самарской области Инна Шадрина.

Второй критический период чаще всего предвосхищает начало посещения ребенком дошкольных образовательных организаций или различных детских коллективов.

Перечень специалистов и исследований еще дополняется врачом-эндокринологом и врачом-психиатром.

Третий период совпадает с началом посещения ребенком школы, увеличением и изменением физических нагрузок, сменой режима дня и ритма жизни.

- Особое внимание хотелось бы обратить на то, что профилактические осмотры в 6 и 7 лет позволяют оценить адаптационную реакцию организма на выше описанные изменения. И уделить особое внимание органам и системам, на которые легла самая большая нагрузка. Это органы зрения, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечная и эндокринные системы, - пояснила Инна Шадрина. - Профилактические осмотры вне «критических периодов» включают в себя обязательную ежегодную консультацию врача-педиатра, врача-стоматолога, общеклиническую лабораторную диагностику и консультации врачей-специалистов по выявленным факторам риска.

Самые распространенные заболевания у детей, которые выявляются по итогам профосмотров, - заболевания глаз и придаточного аппарата (миопия, астигматизм), заболевания эндокринной системы (ожирение),заболевания опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, деформирующие дорсопатии).

Целью профилактических осмотров является не только своевременное выявление факторов риска и заболеваний, а также разработка индивидуальной траектории оздоровления ребенка с учетом физиологического развития, определение группы здоровья, определение группы для занятия физкультурой и спортом.