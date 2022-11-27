Высоцкий вернулся: В Самаре грандиозным ледовым шоу отметили 55-летие концерта поэта в Куйбышеве

Началось шоу с песни про "Книжных детей"

На трибунах практически нет свободных мест - уникальное ледовое шоу "Вертикаль времени Владимира Высоцкого" собрало в ледовом зале "Дворца спорта" не только поклонников творчества великого поэта, но и просто любопыствующих. Только подумать: 55 лет назад на этом же самом месте стоял с гитарой Владимир Высоцкий. Он не ожидал, что даст в Куйбышеве концерт перед такой большой аудиторией. Но когда увидел толпу около Дворца, отказать не смог. Сегодня, спустя 55 лет, Высоцкий вновь вернулся под своды Дворца Спорта. Его песни исполнили известные артисты, а на льду под них развернулось настоящее ледовое шоу.

Трибуны были практически полными

Идея сделать ледовое шоу родилась в совместном творчестве. Сын поэта Никита Высоцкий признался, что с предложением вышли его самарские друзья, они отмечали, что было бы прекрасно, как-то отметить столь значимый юбилей. Сначала концепция казалась очень дерзкой и никто не знал, что в итоге получится. Но все удалось - зал рукоплескал и артистам, и фигуристам, эмоциональную связь между музыкантами и спортсменами, казалось, можно почувствовать и дотронуться до нее рукой. Для ледового шоу подготовили аранжировку для избранных песен Владимира Семеновича. Исполнили их Екатерина Гусева, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Евгений Дятлов, Александр Домогаров, Александр Ф.Скляр. А открыл концерт Никита Высоцкий - первой была песня "Книжные дети".

- Мне кажется, это идеально получилось, хорошее открытие. Это песня о том, что мы все - такие, как книги, которые мы читали, как песни, которые мы слушали, - отметил Никита Владимирович.

Каждый артист сжился с песней, которую ему предстояло исполнить. Екатерина Гусева спела "Танго двух влюбленных кораблей" - под него на лед вышли чемпионы пятого этапа Гран-при по фигурному катанию, члены сборной России Егор Базин и Елизавета Худайбердиева. Егор родом из Тольятти, так что зал его приветствовал особенно горячо.

- Здесь также наши сихронисты, и взрослые, и дети. Они были рады стать частью такого грандиозного шоу, - поделилась мнением Вера Богуш, президент ассоциации фигурного катания Самарской области.

Один акробат встал на коньках на плечи другому

Под песню "Если друг оказался вдруг" на лед вышли фигуристы-акробаты, которые заставили зал ахнуть, ведь двое парней буквально подбрасывали друг друга в воздух, а потом и вовсе изобразили пирамидку - один из них в коньках встал на плечи другому.

Прозвучала на концерте и песня про Самару - вернее, про тот советский городок, где пиво варят под названьем Жигули. Эта отсылка тоже зрителям понравилась.

Снискал аплодисменты и эмоции зала и Вениамин Смехов, который поделился воспоминаниями о дружбе с Высоцким и прочитал письмо, написанное молодыми Володей и Валерой Золотухиным со съемок.

- После смерти Высоцкого его надолго забыли. До 1988 года, когда разрешили устроить памятный концерт в его честь в Москве, в Лужниках. И сегодня вертикаль времени протянулась от того концерта сюда, в Самару, - отметил Вениамин Смехов.

Под песню Екатерины Гусевой на льду появились Базин и Худайбердиева

Зрителями шоу стали многие высокопоставленные самарцы: губернатор, мэр города, общественники. Директор музея Высоцкого в Самаре Михаил Трифонов отметил, что подбор песен оказался очень удачным и новый формат понравился даже ревностным ценителям творчества поэта.

- Горжусь самарцами, что они умеют любить и ценить авторскую песню, свою историю. Этого не было бы возможно без нового Дворца спорта, который дает возможность артистам и режиссерам воплощать самые смелые замыслы, - подчеркнул Дмитрий Азаров. И отметил, что уже был разговор с Никитой Высоцким о том, что такое мероприятие должно стать в Самаре регулярным.

- Уже есть планы провести что-то подобное в следующем году (в 2023 году отмечается 85-летие со дня рождения Высоцкого - прим. ред.), - сказал губернатор.

Перед антрактом последней песней стала "Утренняя гимнастика"

Сам Никита Высоцкий отметил, что шоу удалось. По его словам финальная песня "На большом каретном" стала отличным выбором для легкого окончания концерта, на позитивной ноте.

- Эта песня она очень ностальгическая. И она уже в прошлом времени, хоть и была написана довольно рано. И здесь она прозвучала в финале, как бы замыкая идею о вертикали времени, - уточнил Высоцкий. И согласился, что сегодня Владимир Семенович действительно вернулся в Куйбышев и во Дворец спорта. И с этим, пожалуй, согласится каждый зритель.