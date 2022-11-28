Опровержение информации, представленной в статьях о работе компании "Ваш инвестор"

03.10.2022 https://www.samara.kp.ru/daily/27452/4656495/ «Должен – значит, отдашь последнее»; В Тольятти коллекторы силой забрали машину у инвалида за долг в 40 тысяч рублей»; 10.10.2022 https://www.samara.kp.ru/daily/27455/4659886/ «Дело не движется: о ситуации инвалида из Тольятти, у которого коллекторы забрали машину, узнали московские полицейские»; 19.10.2022 https://www.samara.kp.ru/daily/27460/4664582/ «40 тысяч за эвакуатор: в Тольятти коллекторы незаконно забрали автомобиль у инвалида и требуют оплатить штрафстоянку; 25.10.2022 https://www.samara.kp.ru/daily/27462/4667305/ «Нашел машину, прикованную к забору: инвалид из Тольятти не оставляет попыток вернуть автомобиль, который забрали за долги» были выпущены статьи.

Данные публикации содержат сведения, в части незаконного завладения транспортным средством, которые не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ООО МКК «Ваш инвестор».