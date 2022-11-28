Задыхается по ночам: под Самарой маленький ребенок много месяцев не может поправиться из-за текущей крыши в новом доме

Из-за текущей крыши Елена и ее маленький сын стали частыми посетителями больниц. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Под Самарой семья с маленьким ребенком стала заложником квартиры с текущей крышей в новом доме. Из-за постоянной сырости и влажности малыш задыхается по ночам. Проблеме уже не один год, однако несмотря на многочисленные обращения коммунальщики ее до сих пор не устранили, более того, управляющая компания уверяет – жильцы сами виноваты в сложившейся ситуации. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности.

«Малыш постоянно болеет»

Когда молодая семья Байгушевых из поселка Петра Дубрава под Самарой переезжала в новую квартиру в только что построенном пятиэтажном доме, супруги строили планы, как будут счастливо жить на новом месте и растить там маленького сына. Однако новое жилье обернулось настоящей ловушкой. Очень скоро выяснилось, что крыша квартиры на пятом этаже нещадно течет. И вот уже несколько лет Елена Байгушева пытается добиться у коммунальщиков ремонта крыши, а в это время ее пятилетний сын от ужасной сырости задыхается по ночам, не перестает болеть и буквально не вылезает от врачей.

Вот так выглядит потолок в квартире Байгушевых. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Елена признается – поначалу она не понимала, насколько катастрофичной может быть ситуация с текущей крышей.

- Мы сделали ремонт, но почти сразу нам пришлось срезать половину натяжного потолка, чтобы можно было сливать воду, - рассказала она журналисту «КП-Самара». – Сначала ставили на пол тазики, а потом и вовсе пришлось подвесить ведро под потолок. Хотя дому всего семь лет, от сырости материал перекрытий начал гнить, появился грибок. А у сына из-за постоянной сырости развилась сильнейшая аллергия, он задыхается по ночам и постоянно болеет – мы буквально не вылезем от врачей.

Подвешенное под потолком ведро уже стало привычной деталью. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Отчитываются о ремонте, но ничего не меняется»

Елена Байгушева уверяет, что неоднократно обращалась и в управляющую компанию УК «Коммунальные системы», и к главе администрации, и в прокуратуру. И даже выигрывала суд, который постановил, что управляющая компания должна возместить ей ущерб из-за залива квартиры в 117 тысяч рублей. Однако деньги эти женщина до сих пор не получила, как не получила и ремонт крыши.

- Управляющая компания каждый год отчитывается, что они латают дыры на крыше, но по факту ничего не меняется, - сокрушается Елена. – Нам даже предлагали взять кредит, разделив платежи на всех жильцов, и отремонтировать эту крышу самим. А за что мы тогда платим УК? Поменять управляющую компанию у нас тоже не получилось - мы два раза проводили собрания жильцов, однако нам сказали, что у нас в протоколе якобы поддельные подписи, поэтому в итоге нас вернули прежней УК. А соседка, которая работает в этой управляющей компании, еще и подала на меня из-за этого в суд.

Хотя дому всего несколько лет, перекрытия уже гниют. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Жильцы не могли определить подрядчика»

В УК «Коммунальные системы» журналисту «КП-Самара» подтвердили – крыша в квартире у Елены Байгушевой действительно течет. Однако уверяют, что в этом виноваты сами жильцы.

- Жительница Байгушева путем подделки подписей пыталась перевести дом в другую УК, однако правоохранители подтвердили факт подделки подписей и сейчас против нее подали иск в суд, - сообщила журналисту «КП-Самара» генеральный директор УК «Коммунальные системы» Светлана Власова. - Да, крыша у них действительно протекает, но ремонт мы делали. Все ремонтные работы мы проводим по согласованию с жильцами. Жильцы никак не могли выбрать подрядную организацию для ремонта крыши, поэтому мы не могли проводить ремонт. Летом мы решили провести ремонт своими силами, привлечь нашего кровельщика. Запланировали на август, но тут нам в ГЖИ сообщили, что жильцы принесли протокол и дом перейдет к другой управляющей компании. Только в ноябре стало понятно, что дом все же остается у нас в управлении, но мы успели сделать только часть ремонта.

В управляющей компании уверяют, что ремонт кровли над квартирой Елены Байгушевой обязательно проведут. Правда, теперь уже только весной. А до тех пор ее маленькому сыну предстоит задыхаться от сырости в собственном доме…

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