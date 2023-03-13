Тотальный диктант 2023 в Самаре: когда и где пройдет, полный список площадок

Регистрация на очные и онлайн-площадки откроется за 10 дней до акции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году в России в 20-й раз пройдет Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Рассказываем, как когда, где и как пройдет Тотальный диктант 2023 в Самаре и на каких площадках его можно написать.

В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко. Проверить свой уровень грамотности может любой желающий житель страны. Непосредственно на площадках текст будут читывать преподаватели, заведующие библиотек и т.д.

На каких площадках пройдет Тотальный диктант 2023 в Самаре

Итак, Тотальный диктант в Самаре, как и по всей России, состоится 8 апреля 2023 года, в 15.00 по местному времени.

Офлайн в Самаре эта акция пройдет на восьми площадках:

- Самарский университет (ул. Лукачева, 45) - эта площадка только для студентов этого вуза;

- филиал МГПУ в Самаре (ул. Стара Загора, 76);

- Самарская областная библиотека для молодежи (пр. Ленина, 14);

- Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а);

- библиотека № 15 СМИБС (ул. Республиканская, 59);

- библиотека № 8 СМИБС (ул. Н. Панова, 30);

- библиотека № 21 СМИБС (ул. Димитрова, 7);

- Центральная городская библиотека им. Крупской (ул. Маяковского, 19).

В Самарской области акция пройдет только в одном месте - в Центральной библиотеке им. Пушкина в селе Красный Яр Красноярского района (с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 101).

Регистрация на месте обязательна па паспорту - из-за ограниченного количества мест. Участие бесплатное и по желанию анонимное.

Регистрация на очные и онлайн-площадки откроется за 10 дней до акции. Ссылки на онлайн-регистрацию появятся с 29 марта 2023.