По-настоящему народная акция: активисты ОНФ в Самаре собирают гуманитарную помощь бойцам на Донбасс

Самарцы собрали гуманитарную помощь на фронт Фото: Наталья АРТЯКОВА

С начала года Самарская область поддерживает российских военных и мирных жителей Донбасса, отправляя им необходимые продукты, одежду, медикаменты. Помогают в сборе гуманитарной помощи и активисты регионального ОНФ. В ноябре 2022 года общественники собрали 300 кг сухофруктов, а также другие необходимые военным и мирному населению Донбасса вещи. В начале декабря волонтером из Новокуйбышевска Татьяна Плотникова отвезет их на Донбасс.

На разрушенный город нельзя смотреть без слез

29 ноября к штабу ОНФ на Волжском проспекте подъехала грузовая "Газель", за рулем которой сидела красивая жгучая брюнетка. Девушка мастерски припарковала свой габаритный транспорт возле входа и направилась к штабу ОНФ. Это Татьяна Плотникова – доброволец-волонтер из Новокуйбышевска, которая на своей "Газели" возит гуманитарную помощь военным и мирным жителям на Донбассе. Самарчанка собирает необходимые фронту вещи, продукты, технику и даже специальную военную технику по всей области и сама отвозит все это в ДНР и ЛНР. В этот раз Татьяна приехала к активистам Народного фронта, которые собрали для военных сухофрукты, медикаменты и другие нужные вещи.

Татьяна Плотникова пожертвовала всем, чтобы помогать военным и мирным жителям ДНР и ЛНР Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Я уже не первый раз везу «за ленточку» гуманитарную помощь. Когда началась военная операция, а потом уже и частичная мобилизация, я почувствовала зов сердца и решила помогать нашим ребятам и жителям Донбасса в это непростое время, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Татьяна. – Когда я в первый раз приехала в разрушенный Мариуполь, я не могла сдержать слез. Как бы я не уставала, как бы меня не переубеждали этим заниматься, вспоминая тех людей, которые остались жить там, я понимаю, что им просто необходима моя помощь. Именно поэтому я и приехала сегодня в ОНФ, чтобы в начале декабря отвезти все собранные вещи военным 2-ой гвардейской общевойсковой армии, а также привезти продукты питания и теплые вещи мирным жителям Донбасса. Именно в этом они сейчас больше всего нуждаются.

Сейчас фронт нуждается в продуктах питания и теплых вещах Фото: Наталья АРТЯКОВА

Общественники начали загружать собранную гуманитарную помощь в ГАЗель Татьяны. Здесь и 300 кг сухофруктов, и медикаменты, одежда и обувь, сахар, предметы личной гигиены и многое другое, что принесли в ОНФ представители бизнес-сообщества, а также просто местные жители, которые выразили готовность тоже помочь фронту.

В штаб ОНФ приходили как бизнесмены, так и жители города Фото: Наталья АРТЯКОВА

«У меня ничего нет, но я хочу помочь»

Желание помочь жителям Донбасса возникает у многих самарцев. Однажды к штабу ОНФ подошла старенькая бабушка. Она обратилась к общественникам с просьбой, от которой у них дрогнули сердца.

- У меня совсем ничего нет, чтобы передать солдатам. Но я очень хочу их поддержать. – тихонько сказала 80-летняя женщина, стоя в дверях штаба.

Женщину сопроводили к столу, предложили сесть и налили чай.

- Я написала стихотворение для наших ребят. Я очень прошу вас передать им мои строчки, я писала их от всего сердца, - сказала бабушка и прочитала активистам самарского штаба свое стихотворение. Эту видеозапись отправят в подразделение нашей армии и обязательно покажут солдатам.

«Мои игрушки солдатам нужнее»

Еще в один из дней сбора гуманитарной помощи в штаб пришла женщина с двумя маленькими детьми. Ребята сначала стеснялись, а потом маленькая ручка протянула одному из общественников разрисованный цветными карандашами лист бумаги.

- Это я сама нарисовала, для наших солдат, - тоненьким тихим голоском сказала девочка Арина. Свою открытку малышка украсила своей любимой наклейкой – белым кроликом в розовой шапочке.

Родители дают правильное воспитание детям Фото: Наталья АРТЯКОВА

- И это тоже им передайте, – вдруг послышался голос ее младшего брата. – Я, конечно, люблю свой поп-ит, но солдатам нужнее.

В руках у мальчика была популярная игрушка-антистресс в форме динозавра. Общественники поблагодарили ребят за подарки для солдат и пообещали обязательно их доставить в самое ближайшее время.

По-настоящему народная акция

- Я рад, что сбор гуманитарной помощи в Самарской области стал действительно народным. Однажды я зашел к себе в подъезд и увидел объявление о сборе продуктов, вещей и даже денег от нашего имени. Хочу предупредить, что ОНФ собирает гуманитарную помощь только в официальном штабе, а деньги принимаются переводами на расчетный счет организации. В объявлении же было указано, что нести гуманитарную помощь нужно в некий ТСЖ. Я позвонил старшей по дому, чтобы спросить, откуда данный листочек на входе в наш подъезд, - рассказывает нам глава исполкома Народного фронта Самарской области Владимир Марин.

- Ой, а мы решили вот вам помочь и собрать вещи. Не все могут приехать в штаб, а мы тут соберем и вам сразу все передадим. Мы даже денег собрали, за неделю 80 тысяч получилось, - ответила старшая по дому.

Владимир Марин поблагодарил своих соседей за активность, но все же еще раз напомнил: нужно быть бдительными, чтобы не попасться на уловки мошенников.

Передали часть продуктов в военный госпиталь

После того, как вся собранная гуманитарная помощь была загружена в "Газель" к Татьяне Плотниковой, активисты поехали в военный госпиталь на улице Молодогвардейской в Самаре. Часть собранных продуктов и вещей передали туда, в том числе и скоропортящиеся продукты, которые приносили самарцы в штаб.

- Не все, что несут нам люди, можно будет отвезти на границу. К нам как-то пришел пожилой дачник и предложил 50 кг яблок. Довезти фрукты в целости и сохранности, увы, не представляется возможным, поэтому мы предложили дар пенсионера военному госпиталю. Врачи с удовольствием приняли дачные яблоки и раздали их на полдник пациентам, получилось даже по три раза полакомиться местными витаминами, - рассказал Владимир Марин.

Часть гуманитарной помощи передали в военный госпиталь Фото: Наталья АРТЯКОВА

Сбор гуманитарной помощи силами активистов ОНФ будет продолжен и дальше. В настоящее время штаб меняет свою дислокацию и переезжает с Волжского проспекта. Всю информацию о пунктах сбора можно уточнить на сайте ОНФ Самарской области или обратиться к активистам на страницах в социальных сетях. Еще раз отметим, что в настоящее время мирным жителям на Донбассе и военнослужащим в большей степени необходимы продукты питания и теплые вещи.

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