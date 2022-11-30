Самарский застройщик предлагает клиентам оплатить переезд при покупке квартиры

Фото: Корпорация «Кошелев»

Переезд из другого города или региона почти всегда сопряжен с трудностями и расходами. Нужно столько всего учесть: упаковать вещи, собрать документы, купить переноску для домашних животных и т.д. Особенно сложно, когда впереди долгий перелет на самолете или несколько дней в поезде.

Чтобы облегчить жизнь своим клиентам, корпорация «Кошелев» дает скидку для иногородних на 150 тыс. рублей. Эта сумма покроет все расходы, связанные с переездом. Скидка также предоставляется жителям отдаленных районов Самарской области (за исключением Волжского, Кинельского и Красноярского районов). При регистрации сделки необходимо предоставить документы, подтверждающие прописку в отдаленном районе Самарской области или другом регионе.

Акция действует на новый жилой комплекс «Видный 2», который находится на этапе строительства. Пока дома строятся, для удобства клиентов застройщик предлагает экскурсию в демо-квартиры в соседнем квартале. На их примере уже сейчас можно оценить качество ремонта и отделочные материалов в отделке «Комфорт» и «White Box». В 2023 году покупатели получат ключи от своих квартир в ЖК «Видный 2» и смогут отпраздновать долгожданное новоселье!

Сэкономить на покупке квартиры в Кошелев-Парке можно также, не приезжая в Самару. Менеджеры корпорации «Кошелев» проведут для вас онлайн-показ. Все операции по выбору квартиры, регистрации и оплате сделки можно провести дистанционно.

Ознакомиться с планировками квартир, инфраструктурой и районом «Кошелев-Парк» можно на сайте компании – Koshelev-proekt.ru.

В акции участвуют квартиры в ЖК «Видный 2» (очередь А51.1) Застройщик — АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара»». Проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф.

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