Где в Самаре покататься на лыжах: лыжные трассы, актуальные цены, прокат

Где покататься на лыжах в Самаре? Фото: Мария ЛЕНЦ

1 декабря 2022 года для любителей классических лыж открывается лыжная база «Чайка» в пос. Управленческий. Эту дату можно считать официальным началом лыжного сезона. «Комсомолка» расскажет, где в Самаре можно покататься на лыжах и сколько это будет стоить для тех, у кого нет своего снаряжения.

1. Лыжная база «Чайка»

Где: Самара, пос. Управленческий, ост. «7 участок»

Прокат: в будни комплект лыж с палками, ботинками и креплением обойдется вам в 150 руб., в выходные и праздничные дни - 250 руб. Для детей - 100 и 200 руб. соответственно. Такие же расценки действуют для льготников. Отдельно можно арендовать палки, ботинки и крепление - по 100 руб. Стоимость указана за один час.

Единственный недостаток «Чайки» - в выходные дни при подходящей погоде на лыжных трассах негде яблоку упасть - очень много желающих покататься, и, как следствие, нескончаемая вереница припаркованных автомобилей у дороги базы и очереди в туалетах, холле и буфете.

2. Лыжная трасса у ледовой арены «Салют»

Где: Самара, пос. Мехзавод, квартал 15, д. 26

Выход на лыжную трассу осуществляется через здание ледовой арены «Салют». Имеется три трассы протяженностью 3, 5 и 7 км. В здании есть теплая раздевалка, индивидуальные шкафчики, камера хранения (30 руб.) Есть услуга по техническому обсуживанию инвентаря.

Прокат: в будни лыжи для взрослых стоят 100 руб., в выходные и праздничные дни - 200 руб. Детский комплект в будни с 9 до 16 часов будет стоить 50 руб., в будни с 16 до 23 часов - 100 руб., выходные и праздники - 150 руб. Все цены указаны за один час.

3. Лыжная база «Динамо»

На лыжной базе «Динамо» по телефону корреспонденту «Комсомолки» объяснили, что лыжной трассы своей у них больше нет, потому что «ее отжала «Чайка».

4. Лыжная трасса в Загородном парке

Где: Самара, 1-ая просека, 56

Если у вас нет желания далеко ехать, то можно отправиться на лыжную трассу в Загородный парк. Там есть подготовленные трассы, буфет и гардероб.

Прокат: пластиковые лыжи - 150 руб. в час, лыжи «Fisсher» - 200 руб. в час.

5. Лыжные трассы в парках Самары

Если не хочется ехать в пригород и садиться в автобус с громоздкими лыжами, можно отправиться в парки. Там нет специализированных трасс и проката, но покататься все равно можно. Для этого подойдут парк Гагарина, 30-летия Победы, Воронежские озера, Молодежный. К середине сезона активные ЗОЖники накатывают вполне приличную трассу. А вот удобств никаких нет, кроме стационарного туалета.