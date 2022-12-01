«Несла подарки ребенку, но так и не добралась»: в Самаре всю ночь искали пропавшую 80-летнюю старушку

Поиски пропавшей затянулись на несколько часов. Фото: vk.com/la_samara

– У мамы проблемы с памятью и сахарный диабет. Она забывает свой адрес, путает подъезды. О ней нет никаких вестей, а на улице морозы…

Такая тревожная заявка поступила в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в конце ноября. 80-летняя Наталья Б. ушла в гости, однако до места не дошла и домой не вернулась. Родственники забили тревогу, а волонтеры приступили к долгим поискам. Подробности этой истории рассказали в самарском поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

«Времени у поисковиков было мало»

Суббота 26 ноября была обычным днем. Наталья Б. собиралась отправиться в гости, накупила подарков для внука племянницы. Женщина вышла из дома на улице Стара-Загора в Самаре, оставив телефон, и бесследно исчезла. Однако до гостей пенсионерка так и не добралась. Домой она также не вернулась. Родственники поняли: произошло что-то неладное. Они обратились в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

– В отряд позвонил сын пропавшей. Он рассказал, что у его мамы проблемы с памятью и сахарный диабет. Она уже забывала свой адрес, порой путала подъезды. Однако попросить помощи и назвать свое имя женщина может, – рассказали в самарском отряде «Лиза Алерт».

Ситуация осложнялась состоянием пенсионерки и текущими погодными условиями. Женщина в возрасте, с приступами астмы, одна блуждает в городе в морозной ночи… Поисковики отмечают: времени у них почти не было.

В больницы не поступала

Родственники пенсионерки сообщили поисковикам ее приметы. Невысокая худенькая старушка с седыми волосами была одета в темную одежду. Немного сутулится, но ходит без палочки – использует ледоступы.

Первоначально волонтеры искали пропавшую в больницах. Через несколько минут отрядная группа коротких прозвонов (ГКП) сообщила: в городские медучреждения похожая бабушка не поступала. Через 20 минут экипаж добровольцев получил первые задачи.

– Координатор поиска выделил красным два квартала на карте города и рядом с ними розовой линией проулок. Им уделили особое внимание: патрулировали, осматривали, проводили опрос, – сообщают в отряде.

Однако результатов не было. Время шло, наступила полночь. Вдруг от ГКП поступает информация, на долю секунды дающая надежду: в больнице Пирогова есть пациентка с такой же фамилией. Однако имя – другое. На часах – 00:40. Поиск продолжается…

История закончилась с рассветом

Отряд активно работал до раннего утра. В 5:46 поступила информация о том, что похожую на Наталью Б. женщину заметили сотрудники РЖД. Прибывшие на место родственники узнали в ней свою пропавшую старушку.

– На вокзале сын взял за руку свою маму, забрал ее сумки. Женщина была растеряна, она устала, но уже улыбалась. Они отправились домой, – подвели итог в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

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