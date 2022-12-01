Тольяттинские брейкеры показали класс во Всероссийских соревнованиях и Кубке России «RussianOpenBreakingChampionships»

Брейкинг сочетает в себе танец со сложными акробатическими элементами.

Те, кто постарше, предпочитают термин «брейкданс», но современные адепты называют спортивный стиль уличных танцев брейкингом. Более серьезное название оправдано - пять лет назад дисциплина стала олимпийским видом и развивается как спортивная. Изначально это - танцевальные поединки со сложными акробатическими элементами, которые проходят на площадках под открытым небом. В баттлах соревнуются парни - би-бой и девушки - би-герл. Поединки проходят как один на один, так и командами - между тройками и пятерками танцоров.

Уже несколько лет брейкинг является олимпийским видом.

И танец, и спорт

В Тольятти уже 12 лет ребята занимаются брейкингом в школе OLD CITY BREAKERS. В двух филиалах - Автозаводском и Центральном районах города - они постигают азы, учатся и совершенствуют мастерство с 5 до 18 лет. Также ребята занимаются во Дворце молодежи, где основатель и руководитель школы брейкинга Тимур Юсупов работает педагогом дополнительного образования.

- Взрослые ребята, достигающие успехов в брейкинге, едут в Москву, где вливаются в столичные команды, - рассказал Тимур Юсупов. - Таких у нас немало: ребята по-настоящему увлечены этим спортом. Мы входим в Федерацию спортивного танца и акробатического рок-н-ролла, многие ребята имеют разряды: много вторых взрослых разрядов, есть и первый.

В тольяттинской академии танца дети занимаются брейкингом с пяти лет.

Сегодня в тольяттинской школе, готовящей профессиональных танцоров, около 100 учеников. Ребята тренируются, посещают мастер-классы, выездные соревнования и чемпионаты, где команда регулярно забирает призовые места. В декабре 2020 года на областных отборочных соревнованиях 10 воспитанников школы вошли в состав сборной Самарской области. В 2021 году тольяттинцы на Всероссийской спартакиаде взяли «серебро», на Всероссийском брейкинг-чемпионате – 4 место. В прошлом году в сборную Самарской области вошли уже 12 тольяттинцев.

- Брейкинг - вид спорта, в который влюбляешься сразу и надолго, - считает Тимур Юсупов. - Он сочетает в себе и танец, и силовые элементы - подготовка схожа со спортивной гимнастикой. Пятилетнему ребенку просто нравится танцевать. А погружаясь в эту культуру, он уже ставит перед собой определенные цели - быть лучшим, быть первым.

Тольяттинские спортсмены регулярно занимают призовые места в престижным соревнованиях.

Без поддержки не обойтись

Чтобы развиваться, ребята часто ездят на соревнования в другие города. А в прошлом году руководитель академии организовал местный фестиваль для тольяттинских брейкеров с мастер-классами от известных по стране спортсменов. Привлекали тольяттинских ребят, которые занимаются брейкингом, чтобы сплотить городское сообщество спортсменов из разных школ для более успешного выступления в командных соревнованиях за пределами области. Фестиваль проходил на базе детского лагеря «Радуга», а мастерство оценивал приглашенный судья Всероссийских чемпионатов по брейкингу. Конечно, все это - и поездки, и домашние фестивали - стоят недешево. Но у тольяттинской академии брейкинга есть надежный друг и партнер.

- Многие годы нам помогает «КуйбышевАзот», - рассказал Тимур Юсупов. - Предприятие поддерживает выездные соревнования, обеспечивает призовой фонд для домашних чемпионатов, закупает спортинвентарь для тренировок.Например, маты, закупленные с помощью химиков, мы используем круглый год - и в школе, и спортивном лагере «Звездочка», куда каждое лето выезжаем на две смены.

На трех площадках в Тольятти брейкингом занимаются около 100 ребят.

Недавно тольяттинские брейкеры показали отличные результаты во Всероссийских соревнованиях и Кубке России «RussianOpenBreakingChampionships». Вернулись замотивированные и настроенные на дальнейшие творческие достижения. Расслабляться некогда: началась активная подготовка к чемпионату Самарской области, который пройдет 10 декабря. По итогам будет сформирована новая сборная региона, которая будет представлять его Чемпионатах и Первенствах России по брейкингу. Где, в свою очередь, отбираться спортсмены в сборную страны. Удачи нашим ребятам!