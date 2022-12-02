И согреют, и еду приготовят: дорожники из Самарской области изготовили для бойцов СВО печки-буржуйки

Над созданием печек-буржуек работали сотрудники ДЭУ Камышлинского района Фото: правительство Самарской области

Жители Самарской области продолжают поддерживать мобилизованных земляков. Они подготовили новый подарок для участников СВО — две малогабаритные дровяные печки-буржуйки. Изготовили аппараты для обогрева бойцов работники дорожного-эксплуатационного управления Камышлинского района.

Задумка помочь землякам принадлежит механику ДЭУ Мукатдасу Шайхутдинову. На предприятия поддержали его идею — решили изготовить печки-буржуйки и безвозмездно передать их военнослужащим. Над созданием переносных обогревателей работали Ришат Каримуллин, Рафаэль Ханнанов и Фаик Усманов.

Творения камышлинских дорожников подойдут и для обогрева палаток бойцов, и для приготовления еды. Мастера уверяют, что печки — надежные, безотказные, полезны в быту и удобны в использовании.

Аппараты для обогрева бойцов передали в военную часть Фото: правительство Самарской области

— Мы хотели поддержать наших защитников. Помочь по мере своих сил, облегчить быт бойцов. Наши буржуйки согреют в холода, помогут приготовить пищу, а также подойдут для сушки вещей, — рассказал Мукатдас Шайхутдинов.

Печи отправили в воинскую часть, где проходят боевую подготовку призванные жители района. Военнослужащие поблагодарили дорожников за теплую поддержку.

Напомним, ранее самарские инженеры изготовили для бойцов СВО экономичные и безопасные печки на дизтопливе. Их назвали «Самарочками». Печку оборудовали бачком на пять литров. Этого должно хватить на 9 часов обогрева. Первые творения местных умельцев доставили на фронт. Бойцы уже оценили печки в полевых условиях. По их словам, «Самарочки» работают хорошо, дыма от них мало. Отапливают помещения они хорошо. На этих печках также отлично получается готовить.

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